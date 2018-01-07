«Ливерпуль» и «Арсенал» – доноры «Барселоны». Вот 10 доказательств

Два любимых места «Барселоны» для звездных покупок уже 20 лет.

Кто: Марк Овермарс

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2000

За сколько: 40 млн евро

Один из лидеров «Арсенала» на стыке тысячелетий в 2000 году был за огромные по тем временам деньги продан в «Барсу». На тот момент Овермарс стал самым дорогим голландским игроком в истории (его рекорд буквально на днях побил Вирджил ван Дейк, перешедший в «Ливерпуль» за 85 млн евро). В «Барселоне» Овермарс начал ярко, но долго не прогорел – виной всему хронические травмы обоих коленных суставов. Уже в 2004 году Марк объявил об уходе из футбола в возрасте 31 года.

Кто: Эммануэль Пети

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2000

За сколько: 15 млн евро

Вместе с Овермарсом «Барса» привезла из Лондона полузащитника сборной Франции Эммануэля Пети, но в каталонском клубе он не закрепился. Уже через год Пети уехал обратно в Англию – «Барса» продала его в «Челси», потеряв на этой сделке 3 миллиона евро (синие купили Эммануэля за 11,5 млн, в то время как «Арсенал» заработал на его трансфере 15 млн). Командировку Пети в Каталонию однозначно нельзя считать успешной.

Кто: Тьерри Анри

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2007

За сколько: 24 млн евро

Лучший игрок в истории «Арсенала» уехал в теплую Каталонию за трофеями – и не прогадал. Анри выиграл с «Барсой» все, что только возможно, и навсегда вписал свое имя в историю клуба, став частью легендарной команды Хосепа Гвардиолы. Главное достижение Анри в Испании – он наконец-то выиграл Лигу чемпионов, трофей, который ему так и не покорился с «Арсеналом». Трио Месси – Это'О – Анри – это было по-настоящему мощно!

Кто: Александр Глеб

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2008

За сколько: 17 млн евро

Глеб – громкая трансферная неудача «Барсы». Гвардиола не ставил Александра в состав, а тот вел себя чересчур надменно и очень быстро деградировал. За пару лет карьера Глеба рухнула вниз, как курс биткоина в конце декабря: сначала был «Штутгарт», затем – «Бирмингем», «Вольфсбург» и «Крылья Советов». Сейчас Глеба не берут даже в родной БАТЭ ради красивого прощального матча – настолько все плохо и печально в карьере некогда крутого полузащитника.

Кто: Хавьер Маскерано

Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

Когда: 2010

За сколько: 20 млн евро

Трансфер Маскерано – топовая находка «Барселоны». Хавьера покупали как жесткого опорного полузащитника, но в Каталонии он вырос в удивительно цепкого игрока обороны и навыигрывал кучу трофеев: две Лиги чемпионов, четыре Примеры и три Кубка Короля. В декабре стало известно, что Маскерано скоро уедет в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» на двухлетний контракт в 19 млн евро. Он это заслужил.

Кто: Сеск Фабрегас

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2011

За сколько: 34 млн евро

Любимый птенец Арсена Венгера в 2011 году наконец вырвался из золотой клетки и упорхнул за мечтой. Сеск выбил себе трансфер в родную команду, где он должен был обрести величие – но не срослось. За «Барселону» Фабрегас откатал три сезона и, несмотря на регулярную игру в основе, через три года уехал обратно в Англию. Затеянная Луисом Энрике перестройка подразумевала футбол без Сеска; каталонский этап его карьеры оказался смазанным, а мечта так и осталась мечтой.

Кто: Александр Сонг

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2012

За сколько: 19 млн евро

Явная неудача трансферной политики «Барселоны». В «Арсенале» Сонг был лидером и раздавал великолепные голевые закидушки, а в Каталонии стал никем и в итоге повторил путь Глеба, докатившись до российского чемпионата. Сейчас 30-летний Алекс сидит на огромной зарплате в «Рубине» и пересматривает старые записи – на них он ассистирует ван Перси и Анри и выходит на одно поле с Месси.

Кто: Луис Суарес

Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

Когда: 2014

За сколько: 81 млн евро

Тут все понятно без лишних слов. Трансфер Суареса не мог не окупиться: слишком крут был уругваец в «Ливерпуле», чтобы неожиданно провалиться в «Барсе». Этого не случилось: в первый же сезон Суарес выиграл с новой командой Примеру, Лигу чемпионов и Кубок Короля и стал одним из звеньев трио MSN. Теперь Суарес и Месси разрывают Испанию уже без Неймара и ждут подмоги от прибывшего на «Камп Ноу» Коутиньо.

Кто: Томас Вермален

Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

Когда: 2014

За сколько: 19 млн евро

Бывший капитан «Арсенала» в Каталонии поначалу только лечился: ходила даже шутка, что Вермален чаще выигрывает трофеи, чем выходит на поле. Потом была малоуспешная аренда в «Рому», но сейчас Томас неожиданно стал много играть. Этому поспособствовали травма Умтити и неопределенная ситуация с трансфером Маскерано в Китай. Разгромы «Реала» и «Депортиво», важная победа в Вильярреале, вынос «Мурсии» – все это прошло при непосредственном участии Вермалена.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 6, 2018

Кто: Филиппе Коутиньо

Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

Когда: 2018

За сколько: 120 млн евро+40 млн бонусами

А вот и то, ради чего писался этот материал. Трансфером Коутиньо «Барса» в очередной раз взорвала рынок: только за Неймара (220 млн) и Мбаппе (180 млн) в футбольной истории платили больше. «Ливерпулю» есть на что жаловаться: «Барселона» в третий раз увозит с «Энфилда» самого ценного футболиста.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 6, 2018

Если многие игроки «Арсенала» не потянули уровень сине-гранатовых, то и Маскерано, и Суарес приобрели здесь статус легенд. У Коутиньо тоже есть шанс стать одним из символов «Барсы» – для этого достаточно выиграть одну-другую Лигу чемпионов и положить несколько мячей в Класико. Желательно – магическими ударами из-за пределов штрафной. Филиппе это умеет.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты