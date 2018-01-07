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    «Ливерпуль» и «Арсенал» – доноры «Барселоны». Вот 10 доказательств


    4.3
    Голосов: 10
    07.01.2018 11:00
    Два любимых места «Барселоны» для звездных покупок уже 20 лет.

    Кто: Марк Овермарс

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2000

    За сколько: 40 млн евро

    Один из лидеров «Арсенала» на стыке тысячелетий в 2000 году был за огромные по тем временам деньги продан в «Барсу». На тот момент Овермарс стал самым дорогим голландским игроком в истории (его рекорд буквально на днях побил Вирджил ван Дейк, перешедший в «Ливерпуль» за 85 млн евро). В «Барселоне» Овермарс начал ярко, но долго не прогорел – виной всему хронические травмы обоих коленных суставов. Уже в 2004 году Марк объявил об уходе из футбола в возрасте 31 года.

    Кто: Эммануэль Пети

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2000

    За сколько: 15 млн евро

    Вместе с Овермарсом «Барса» привезла из Лондона полузащитника сборной Франции Эммануэля Пети, но в каталонском клубе он не закрепился. Уже через год Пети уехал обратно в Англию – «Барса» продала его в «Челси», потеряв на этой сделке 3 миллиона евро (синие купили Эммануэля за 11,5 млн, в то время как «Арсенал» заработал на его трансфере 15 млн). Командировку Пети в Каталонию однозначно нельзя считать успешной.

    Кто: Тьерри Анри

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2007

    За сколько: 24 млн евро

    Лучший игрок в истории «Арсенала» уехал в теплую Каталонию за трофеями – и не прогадал. Анри выиграл с «Барсой» все, что только возможно, и навсегда вписал свое имя в историю клуба, став частью легендарной команды Хосепа Гвардиолы. Главное достижение Анри в Испании – он наконец-то выиграл Лигу чемпионов, трофей, который ему так и не покорился с «Арсеналом». Трио Месси – Это'О – Анри – это было по-настоящему мощно!

    Кто: Александр Глеб

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2008

    За сколько: 17 млн евро

    Глеб – громкая трансферная неудача «Барсы». Гвардиола не ставил Александра в состав, а тот вел себя чересчур надменно и очень быстро деградировал. За пару лет карьера Глеба рухнула вниз, как курс биткоина в конце декабря: сначала был «Штутгарт», затем – «Бирмингем», «Вольфсбург» и «Крылья Советов». Сейчас Глеба не берут даже в родной БАТЭ ради красивого прощального матча – настолько все плохо и печально в карьере некогда крутого полузащитника.

    Кто: Хавьер Маскерано

    Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

    Когда: 2010

    За сколько: 20 млн евро

    Трансфер Маскерано – топовая находка «Барселоны». Хавьера покупали как жесткого опорного полузащитника, но в Каталонии он вырос в удивительно цепкого игрока обороны и навыигрывал кучу трофеев: две Лиги чемпионов, четыре Примеры и три Кубка Короля. В декабре стало известно, что Маскерано скоро уедет в китайский «Хэбэй Чайна Форчун» на двухлетний контракт в 19 млн евро. Он это заслужил.

    Кто: Сеск Фабрегас

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2011

    За сколько: 34 млн евро

    Любимый птенец Арсена Венгера в 2011 году наконец вырвался из золотой клетки и упорхнул за мечтой. Сеск выбил себе трансфер в родную команду, где он должен был обрести величие – но не срослось. За «Барселону» Фабрегас откатал три сезона и, несмотря на регулярную игру в основе, через три года уехал обратно в Англию. Затеянная Луисом Энрике перестройка подразумевала футбол без Сеска; каталонский этап его карьеры оказался смазанным, а мечта так и осталась мечтой.

    Кто: Александр Сонг

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2012

    За сколько: 19 млн евро

    Явная неудача трансферной политики «Барселоны». В «Арсенале» Сонг был лидером и раздавал великолепные голевые закидушки, а в Каталонии стал никем и в итоге повторил путь Глеба, докатившись до российского чемпионата. Сейчас 30-летний Алекс сидит на огромной зарплате в «Рубине» и пересматривает старые записи – на них он ассистирует ван Перси и Анри и выходит на одно поле с Месси.

    Кто: Луис Суарес

    Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

    Когда: 2014

    За сколько: 81 млн евро

    Тут все понятно без лишних слов. Трансфер Суареса не мог не окупиться: слишком крут был уругваец в «Ливерпуле», чтобы неожиданно провалиться в «Барсе». Этого не случилось: в первый же сезон Суарес выиграл с новой командой Примеру, Лигу чемпионов и Кубок Короля и стал одним из звеньев трио MSN. Теперь Суарес и Месси разрывают Испанию уже без Неймара и ждут подмоги от прибывшего на «Камп Ноу» Коутиньо.

    Кто: Томас Вермален

    Маршрут: «Арсенал» – «Барселона»

    Когда: 2014

    За сколько: 19 млн евро

    Бывший капитан «Арсенала» в Каталонии поначалу только лечился: ходила даже шутка, что Вермален чаще выигрывает трофеи, чем выходит на поле. Потом была малоуспешная аренда в «Рому», но сейчас Томас неожиданно стал много играть. Этому поспособствовали травма Умтити и неопределенная ситуация с трансфером Маскерано в Китай. Разгромы «Реала» и «Депортиво», важная победа в Вильярреале, вынос «Мурсии» – все это прошло при непосредственном участии Вермалена.

    Кто: Филиппе Коутиньо

    Маршрут: «Ливерпуль» – «Барселона»

    Когда: 2018

    За сколько: 120 млн евро+40 млн бонусами

    А вот и то, ради чего писался этот материал. Трансфером Коутиньо «Барса» в очередной раз взорвала рынок: только за Неймара (220 млн) и Мбаппе (180 млн) в футбольной истории платили больше. «Ливерпулю» есть на что жаловаться: «Барселона» в третий раз увозит с «Энфилда» самого ценного футболиста.

    Если многие игроки «Арсенала» не потянули уровень сине-гранатовых, то и Маскерано, и Суарес приобрели здесь статус легенд. У Коутиньо тоже есть шанс стать одним из символов «Барсы» – для этого достаточно выиграть одну-другую Лигу чемпионов и положить несколько мячей в Класико. Желательно – магическими ударами из-за пределов штрафной. Филиппе это умеет.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Барса.Ру, FC Barcelona, The Sun
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 14 января 2018, 04:21

      Будет смешно если Коутиньо не заиграет.

      1
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      Рейтинг: +114

      neomessi 8 января 2018, 08:17

      Хорошая статься!
      не что у всяких багровых и горин.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 января 2018, 05:46

      Так а кто мешает Арсеналу и Ливерпулю столько же тратить?Барса инвестирует и делает это грамотно.Поэтому и выигрывает трофеи.А Ливерпуль со своей экономией,да простят меня болельщики этого клуба,превратился в клуб трамплин,в клуб донор.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > mutabor0992 8 января 2018, 07:34

      Абсолютно согласен!
      Интересно было бы когда нибудь увидеть обратный процесс - Реал и Барса доноры Ливерпуля или Арсенала))))
      ... но это наверное из области научной фантастики...

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 7 января 2018, 22:30

      Всё закономерно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 7 января 2018, 17:02

      коут может зм взять в барсе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Hugo Lloris 14 января 2018, 04:38

      Не знаю , что он возьмёт играя в одной команде с Месси.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris > AlexanderP622 16 января 2018, 14:49

      так он и моложе на 5 лет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 января 2018, 13:57

      самые успешные трансферы анри маскерано и суарес !! посмотрим на коутиньо ! остальные так себе !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > dinar7777dinar 14 января 2018, 04:39

      Второй Вермален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      клoр 7 января 2018, 13:01

      разводят английских лахов легко

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 7 января 2018, 12:41

      Нормальные процессы, основанные на взаимовыгодных договорённостях!..
      Доверие партнёров и традиции!!.. Не более...

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 7 января 2018, 12:40

      ... а доноры зенита - весь чемпионат России...

      6
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      ...
      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey > McDuff 8 января 2018, 11:28

      команды Бердыева в основном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 января 2018, 12:00

      Ну а Саутгемптон и Кристал Пэлас - доноры Ливерпуля в свою очередь.

      8
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > vick-north-west 14 января 2018, 04:40

      Не думаю , что только они. Вот Коута и Салаха не оттуда купили.

      0
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