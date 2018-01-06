=== Коутиньо – в Барселоне. Только факты ===

Основная информация о главном трансфере этой зимы.

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Но Коутиньо в «Барселону» не перешел, хотя целое лето 2017-го об этом трансфере твердили все. Вроде бы на 160 миллионах уже остановились, но внезапно в последние часы «Ливерпуль» запросил 200. Сам клуб информацию опроверг, и оказалось, что такую сумму якобы от имени английского клуба потребовал агент футболиста. В итоге Коутиньо остался в АПЛ.

Остался и снова стал божить

Статистика Коутиньо в АПЛ в нынешнем сезоне – 14 очков в 14 матчах, он забил семь голов и сделал семь ассистов. Плюс пять голов в Лиге чемпионов, четыре из которых влетело в ворота «Спартака». Коутиньо – лучший игрок сезона в Англии на сей момент по оценкам WhoScored, хоть и не возглавляет ни одну из номинаций. Но по совокупности он – лидер.

Коутиньо мог доиграть за «Ливерпуль» до конца сезона

Английские СМИ сообщали, что бразилец не слишком горит желанием менять клуб посреди сезона, чтобы подойти к ЧМ-2018 в оптимальном состоянии. Говорилось также о гарантиях перехода в «Барселону» летом, которые Коутиньо запросил у «Ливерпуля». Впрочем, через несколько дней испанская пресса выложила информацию, согласно которой трансфер бразильского футболиста точно состоится в январе. И в итоге не ошиблась.

Поиски дома в Барселоне

2017-й год Коутиньо заканчивал в приятных заботах – искал жилье в Барселоне вместе с агентами. Трансфер уже готовился, но пока никто не мог сказать точно, когда он состоится. В последнюю неделю декабря Коутиньо забил гол в ворота «Суонси» и помог «Ливерпулю» победить «Лестер». Матч против «лис» стал для него последним в футболке мерсисайдцев.

Фейл фирмы Nike

Компания Nike так торопилась представить форму Коутиньо в «Барселоне», что раньше срока выложила в своем интернет-магазине готовый комплект для покупки. «Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – гласила надпись на сайте. «Ливерпуль» пригрозил подать в суд, и новость спешно удалили.

Переход состоялся в первую неделю года

Как раз 6 января «Барселона» и объявила о покупке Коутиньо. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 5,5 сезонов, а сумма отступных в нем составит 400 миллионов евро. За бразильца «Барса» заплатит 120 миллионов евро, еще 40 достанутся англичанам в качестве бонусов.

Рекорд для английского футбола

Дороже игроков из АПЛ еще не покупали. В мировой же истории трансфер Коутиньо стал вторым после перехода Неймара (222 млн).