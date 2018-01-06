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    Коутиньо – в Барселоне. Только факты


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    Голосов: 6
    06.01.2018 23:10
    Основная информация о главном трансфере этой зимы.

    Этот материал мог выйти летом

    Но Коутиньо в «Барселону» не перешел, хотя целое лето 2017-го об этом трансфере твердили все. Вроде бы на 160 миллионах уже остановились, но внезапно в последние часы «Ливерпуль» запросил 200. Сам клуб информацию опроверг, и оказалось, что такую сумму якобы от имени английского клуба потребовал агент футболиста. В итоге Коутиньо остался в АПЛ.

    Остался и снова стал божить

    Статистика Коутиньо в АПЛ в нынешнем сезоне – 14 очков в 14 матчах, он забил семь голов и сделал семь ассистов. Плюс пять голов в Лиге чемпионов, четыре из которых влетело в ворота «Спартака». Коутиньо – лучший игрок сезона в Англии на сей момент по оценкам WhoScored, хоть и не возглавляет ни одну из номинаций. Но по совокупности он – лидер.

    Коутиньо мог доиграть за «Ливерпуль» до конца сезона

    Английские СМИ сообщали, что бразилец не слишком горит желанием менять клуб посреди сезона, чтобы подойти к ЧМ-2018 в оптимальном состоянии. Говорилось также о гарантиях перехода в «Барселону» летом, которые Коутиньо запросил у «Ливерпуля». Впрочем, через несколько дней испанская пресса выложила информацию, согласно которой трансфер бразильского футболиста точно состоится в январе. И в итоге не ошиблась.

    Поиски дома в Барселоне

    2017-й год Коутиньо заканчивал в приятных заботах – искал жилье в Барселоне вместе с агентами. Трансфер уже готовился, но пока никто не мог сказать точно, когда он состоится. В последнюю неделю декабря Коутиньо забил гол в ворота «Суонси» и помог «Ливерпулю» победить «Лестер». Матч против «лис» стал для него последним в футболке мерсисайдцев.

    Фейл фирмы Nike

    Компания Nike так торопилась представить форму Коутиньо в «Барселоне», что раньше срока выложила в своем интернет-магазине готовый комплект для покупки. «Филиппе Коутиньо готов зажигать на «Камп Ноу». Покупайте форму «Барселоны» с именем Волшебника. Бесплатный подбор дизайна только до 6 января», – гласила надпись на сайте. «Ливерпуль» пригрозил подать в суд, и новость спешно удалили.

    Переход состоялся в первую неделю года

    Как раз 6 января «Барселона» и объявила о покупке Коутиньо. Сообщается, что футболист подпишет контракт на 5,5 сезонов, а сумма отступных в нем составит 400 миллионов евро. За бразильца «Барса» заплатит 120 миллионов евро, еще 40 достанутся англичанам в качестве бонусов.

    Рекорд для английского футбола

    Дороже игроков из АПЛ еще не покупали. В мировой же истории трансфер Коутиньо стал вторым после перехода Неймара (222 млн).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror, 90min.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 6
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 января 2018, 14:03

      барсе это не поможет в ЛЧ им нечего не светит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35

      Dgordg2000 > giluxa1963 15 января 2018, 19:47

      Ещё как поможет, буквально с первой игры ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 7 января 2018, 14:58

      Посмотрим чем ответит Реал!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 7 января 2018, 14:52

      Скоро за косоногих начнут такие суммы выплачивать, а за топ футболистов будут галактики подгонять )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 января 2018, 14:30

      бешеные деньги... откуда цены такие..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      SFTV 7 января 2018, 10:39

      === В мировой же истории трансфер Коутиньо вошел в тройку после переходов Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн). ===
      Мбаппе уже купили? Он пока что в аренде и принадлежит МОНАКО!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12

      SFTV 7 января 2018, 10:37

      что за тупая новость???
      === Коутиньо – в Барселоне. Только факты ===
      === Переход состоялся в первую неделю года ===
      === Как раз 6 января «Барселона» и объявила о покупке Коутиньо. ===
      Вангую через месяц будет февраль 2018, а след год будет 2019.
      а сейчас продолжается ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ГОДА

      0
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      Рейтинг: -12

      клoр > SFTV 7 января 2018, 13:02

      щас и есть первая неделя года, клоун ты тупой. убухался чтоли совсем?

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 января 2018, 10:04

      Нужен он там...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 января 2018, 07:24

      «Ливерпуль» получит 120 млн евро в качестве основной суммы и 40 – бонусами: около 20 млн за 100 матчей Филиппе в «Барселоне», 5 млн – еще за 25 игр, 5 млн – за участие в двух розыгрышах Лиги чемпионов в составе каталонцев и еще по 5 – за возможную победу в каждом из них.
      Коутиньо получил контракт на 5,5 лет с зарплатой около 14 млн евро в год .
      В «Барселоне» уверяют, что клуб был готов к подписанию Коутиньо. Среди первых кандидатов на выход упоминают Вермалена, Турана, Гомеша, Видаля и Алькасера.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 7 января 2018, 14:00

      вермален для скамейки пойдет а остальных пинать !

      0
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      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Cules2013 13 января 2018, 23:16

      не пойму ты знаток футбола или бухгалтер? плевать на этого коутиньо. Он есть некто и зовут его никак!

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 января 2018, 07:20

      можно было бы и посодержательнее. мне вот интересно, за что дадут 40 лямов бонусами и как там дела с фэйр-плей.
      ничего нового не узнал, повтор прежних фактов.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 января 2018, 23:26

      президент реала - как так самые дорогие трансферы да и не у нас !! не поладок ! летом потратим 500 лямов !!

      2
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 7 января 2018, 03:09

      может так же сидела барса и думала когда неймара купил псж?) они то уже зимой потратились)) не вытерпели

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