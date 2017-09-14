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    Александр Глеб хотел вернуться в родной клуб – но его не взяли. В чем дело?


    4
    Голосов: 4
    14.09.2017 14:30
    Главный футболист в истории Белоруссии был готов сыграть за БАТЭ абсолютно бесплатно. Хотя бы один матч.

    Александр Глеб давно пропал с карты большого футбола: с 2012 года бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» поочередно выступал за «Крылья Советов», БАТЭ и турецкие клубы и практически везде был жалкой пародией на себя в золотые годы.

    В настоящий момент Глеб находится в статусе свободного агента и, вполне возможно, уже не сыграет в футбол на профессиональном уровне. Тем не менее, в августе этого года у Александра появился серьезный повод вернуться в игру: жеребьевка Лиги Европы свела в одной группе лондонский «Арсенал» и БАТЭ. Замаячила перспектива красиво завершить карьеру. Глеб тут же позвонил в офис клуба из Борисова и попросился обратно:

    «Конечно, я сразу же позвонил Анатолию Анатольевичу Капскому и попросился в БАТЭ на любых условиях, даже готов был играть бесплатно. Об этом поговорил и с Ермаковичем, просил дать мне возможность выйти в игре с «Арсеналом» хотя бы на замену и тем самым красиво завершить карьеру. Я не собирался мешать клубу решать поставленные задачи. Хотя, думаю, что я мог бы им еще и помочь достойно выглядеть в Лиге Европы.

    Решение клуба озвучил мне Захарченко. Он позвонил и сказал: «Команда в твоих услугах не нуждается». На этом вопрос был закрыт».

    Капский – это председатель правления БАТЭ, Захарченко – заместитель председателя правления. История с Глебом тут же приобрела резонанс в белорусской прессе, так что Капскому пришлось отдельно объяснять решение клуба:

    «У Глеба великолепная карьера, и ниже Сашиного достоинства идти на какие-то уступки ради красивого ее завершения. Да и для нас приглашать футболиста бесплатно – неприемлемо. Может быть, для общественности это кажется смешным, но за качественный труд нужно платить соответствующим образом. БАТЭ – профессиональный клуб, а не любительский, поэтому подобные «спецпредложения» не для нас.

    Нынешний сезон нам дается очень тяжело. Учитывая сложившиеся обстоятельства, пытаемся сделать его максимально успешным со спортивной точки зрения, а не с точки зрения пиара. Поэтому с переходом Глеба не сложилось».

    ***

    Правильно ли в БАТЭ поступили с Глебом? Мнения на этот счет разделились.

    Журналист и комментатор телеканала «Беларусь-5» Николай Ходасевич считает, что Глебу обязательно стоило дать возможность попрощаться с футболом на стадионе «Эмирейтс»:

    «Вам не кажется ли странным, что до сих пор Александр Глеб и БАТЭ не ударили по рукам? У нас так много грустного в футболе. Особенно в последнее время. Что хотелось бы все-таки завершить этот год красивой историей.

    И эта красивая история случилась бы в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где Александр Глеб, если он собрался завершить карьеру, поаплодировал бы лондонской публике. Той публике, которая восхищалась его игрой на протяжении нескольких лет. Наверное, там, в «Арсенале», был пик его карьеры».

    Генеральный секретарь БАТЭ и колумнист издания «Прессбол» Андрей Вашкевич, напротив, очень жестко прошелся по Глебу, поставил ему в пример Дирка Кейта и заявил, что Александр должен был попроситься обратно в борисовский клуб еще до удачной жеребьевки:

    «Саша не играл с 1 мая. Вполне себе неплохо проводил время. Насчет «красивого завершения карьеры» было ничего не слыхать. И вдруг вытаскивают бумажку из шарика – и понеслось.

    Мне вот интересно: были бы все эти стенания по поводу «красивой истории», если бы из первой корзины БАТЭ досталась «Виктория» из Пльзени? Или «Вильярреал»? Или «Зальцбург»? И рвался бы с такой же силой Глеб сыграть с этими безусловно уважаемыми клубами?

    Красивые истории пишутся на полях, в том числе тренировочных, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки. В попытке зайти в игру с последнего сохранения и сыграть идеальный матч набело вряд ли можно отыскать красоту».

    Полностью текст Вашкевича можно прочитать тут.

    Есть и такое мнение: а почему Глеб не попросился в «Арсенал»? Потому что Венгер бы точно отказал?

    А что думаете вы?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: FourFourTwo
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 сентября 2017, 07:18

      Легенда....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 16 сентября 2017, 00:33

      не отвечал на опрос, так как нету однозначности в данной ситуации.
      Он заслужил на красивый уход как белорус, - один из ярчайших, и самый, можно сказать успешный белорусский футболист в истории страны. Его рассуждения здесь понятны и даже положительно одобрены и оценены. Но...
      С другой стороны - разложение дисциплины в составе клуба было бы неминуемо, так что Капский прав на 100%. Не каждый так позволит себе настолько прямо и справедливо сказать "нет" сразу же, без раздумий, популярному игроку, легенде белорусского футбола. Это опять же подчёркивает профессионализм клуба и персонала, и неважно какого уровня клуб при этом, - моральные и руководящие качества они и в Африке - таковыми останутся.
      Плюс учитывать форму игрока, его благих усилий мало, может и подвести весь клуб, команду в целом. Очень много факторов говорят сами за себя.
      Удачи ему в начинаниях, но "уходить красиво" как игроку нужно было раньше.


      4
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > Rivaldo88 28 сентября 2017, 13:15

      Согласен, спорный момент. Всё таки надо было ему раньше уходить, может быть пошли бы ему навстречу. Безусловно легенда белорусского футбола!)

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 сентября 2017, 20:52

      ну устройте ему прощание в другом матче... когда арсенал в беларусь приедет, не обязательно на поле выходить , играть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      sanya1974 15 сентября 2017, 20:16

      Величайший футболист белорусского футбола но увы в прошлом.

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 сентября 2017, 09:48

      Это официальный матч Лиги Европы. Здесь нужно не красиво прощаться, а биться за очки. Пусть организовывает прощальный матч БАТЭ - Сборная мира (Арсенал+Барселона+друзья+...). Там и прощается с футболом.

      2
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      Рейтинг: +54

      brost 15 сентября 2017, 08:27

      Мне кажется, что дав Глебу сыграть против Арсенала, БАТЭ на этом мог бы сделать классную кампанию. Раструбить в соцсетях, запилить памятную футболку, можно придумывать бесконечно. Неизвестно, когда еще игрок такого уровня появится в Белоруссии. Придумать можно много, но, похоже, в клубе некому этим заняться.

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 14 сентября 2017, 21:59

      Глеб не заслужил красиво попрощаться с большим футболом. БАТЭ не обязан был давать Глебу такую возможность... но красивого ухода Глеба после матча на Эмирейтс очень бы хотели поклонники белорусского футбола

      -1
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 сентября 2017, 21:14

      Хочешь красиво завершить - иди детям показывай как в Арсенале играл!

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 сентября 2017, 21:13

      Красиво надо было раньше завершать карьеру, а сейчас это показуха, Нельзя его выпускать - Это будет ошибка!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 14 сентября 2017, 21:08

      тряпка, лучше бы за сборную попросился!!!!!!!

      0
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