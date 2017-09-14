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  • Александр Глеб хотел вернуться в родной клуб – но его не взяли. В чем дело?

Александр Глеб хотел вернуться в родной клуб – но его не взяли. В чем дело?

Александр Глеб давно пропал с карты большого футбола: с 2012 года бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» поочередно выступал за «Крылья Советов», БАТЭ и турецкие клубы и практически везде был жалкой пародией на себя в золотые годы.

В настоящий момент Глеб находится в статусе свободного агента и, вполне возможно, уже не сыграет в футбол на профессиональном уровне. Тем не менее, в августе этого года у Александра появился серьезный повод вернуться в игру: жеребьевка Лиги Европы свела в одной группе лондонский «Арсенал» и БАТЭ. Замаячила перспектива красиво завершить карьеру. Глеб тут же позвонил в офис клуба из Борисова и попросился обратно:

«Конечно, я сразу же позвонил Анатолию Анатольевичу Капскому и попросился в БАТЭ на любых условиях, даже готов был играть бесплатно. Об этом поговорил и с Ермаковичем, просил дать мне возможность выйти в игре с «Арсеналом» хотя бы на замену и тем самым красиво завершить карьеру. Я не собирался мешать клубу решать поставленные задачи. Хотя, думаю, что я мог бы им еще и помочь достойно выглядеть в Лиге Европы.

Решение клуба озвучил мне Захарченко. Он позвонил и сказал: «Команда в твоих услугах не нуждается». На этом вопрос был закрыт».

Капский – это председатель правления БАТЭ, Захарченко – заместитель председателя правления. История с Глебом тут же приобрела резонанс в белорусской прессе, так что Капскому пришлось отдельно объяснять решение клуба:

«У Глеба великолепная карьера, и ниже Сашиного достоинства идти на какие-то уступки ради красивого ее завершения. Да и для нас приглашать футболиста бесплатно – неприемлемо. Может быть, для общественности это кажется смешным, но за качественный труд нужно платить соответствующим образом. БАТЭ – профессиональный клуб, а не любительский, поэтому подобные «спецпредложения» не для нас.

Нынешний сезон нам дается очень тяжело. Учитывая сложившиеся обстоятельства, пытаемся сделать его максимально успешным со спортивной точки зрения, а не с точки зрения пиара. Поэтому с переходом Глеба не сложилось».

***

Правильно ли в БАТЭ поступили с Глебом? Мнения на этот счет разделились.

Журналист и комментатор телеканала «Беларусь-5» Николай Ходасевич считает, что Глебу обязательно стоило дать возможность попрощаться с футболом на стадионе «Эмирейтс»:

«Вам не кажется ли странным, что до сих пор Александр Глеб и БАТЭ не ударили по рукам? У нас так много грустного в футболе. Особенно в последнее время. Что хотелось бы все-таки завершить этот год красивой историей.

И эта красивая история случилась бы в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», где Александр Глеб, если он собрался завершить карьеру, поаплодировал бы лондонской публике. Той публике, которая восхищалась его игрой на протяжении нескольких лет. Наверное, там, в «Арсенале», был пик его карьеры».

Генеральный секретарь БАТЭ и колумнист издания «Прессбол» Андрей Вашкевич, напротив, очень жестко прошелся по Глебу, поставил ему в пример Дирка Кейта и заявил, что Александр должен был попроситься обратно в борисовский клуб еще до удачной жеребьевки:

«Саша не играл с 1 мая. Вполне себе неплохо проводил время. Насчет «красивого завершения карьеры» было ничего не слыхать. И вдруг вытаскивают бумажку из шарика – и понеслось.

Мне вот интересно: были бы все эти стенания по поводу «красивой истории», если бы из первой корзины БАТЭ досталась «Виктория» из Пльзени? Или «Вильярреал»? Или «Зальцбург»? И рвался бы с такой же силой Глеб сыграть с этими безусловно уважаемыми клубами?

Красивые истории пишутся на полях, в том числе тренировочных, а не звонками друзьям-начальникам после удачной жеребьевки. В попытке зайти в игру с последнего сохранения и сыграть идеальный матч набело вряд ли можно отыскать красоту».

Полностью текст Вашкевича можно прочитать тут.

Есть и такое мнение: а почему Глеб не попросился в «Арсенал»? Потому что Венгер бы точно отказал?

А что думаете вы?

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Лига Европы Лига Европы Арсенал БАТЭ Глеб Александр
Комментарии (18)
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Chesn0k
1505390291
после арсенала глеб не играл, а кайфовал за деньги, в том числе в БАТЭ. В очередной раз кайфануть не дали, вот и вся история.
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zatonn
1505395045
Решил возродить своё имя из небытия? Не вышло. Бывает)))
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bloodn1ck
1505402238
Ой, да ладно дали бы ему на по следок пнуть по мячи и получить овации трибун стадиона...жалко что ли!
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mishkahaker
1505411841
Слишком хитрожопый. Все правильно.
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mikitka
1505415546
Глеб не заслужил красиво попрощаться с большим футболом. БАТЭ не обязан был давать Глебу такую возможность... но красивого ухода Глеба после матча на Эмирейтс очень бы хотели поклонники белорусского футбола
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brost
1505453254
Мне кажется, что дав Глебу сыграть против Арсенала, БАТЭ на этом мог бы сделать классную кампанию. Раструбить в соцсетях, запилить памятную футболку, можно придумывать бесконечно. Неизвестно, когда еще игрок такого уровня появится в Белоруссии. Придумать можно много, но, похоже, в клубе некому этим заняться.
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Федорыч-НН
1505458094
Это официальный матч Лиги Европы. Здесь нужно не красиво прощаться, а биться за очки. Пусть организовывает прощальный матч БАТЭ - Сборная мира (Арсенал+Барселона+друзья+...). Там и прощается с футболом.
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sanya1974
1505495799
Величайший футболист белорусского футбола но увы в прошлом.
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mihail200606
1505497947
ну устройте ему прощание в другом матче... когда арсенал в беларусь приедет, не обязательно на поле выходить , играть
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Rivaldo88
1505511237
не отвечал на опрос, так как нету однозначности в данной ситуации. Он заслужил на красивый уход как белорус, - один из ярчайших, и самый, можно сказать успешный белорусский футболист в истории страны. Его рассуждения здесь понятны и даже положительно одобрены и оценены. Но... С другой стороны - разложение дисциплины в составе клуба было бы неминуемо, так что Капский прав на 100%. Не каждый так позволит себе настолько прямо и справедливо сказать "нет" сразу же, без раздумий, популярному игроку, легенде белорусского футбола. Это опять же подчёркивает профессионализм клуба и персонала, и неважно какого уровня клуб при этом, - моральные и руководящие качества они и в Африке - таковыми останутся. Плюс учитывать форму игрока, его благих усилий мало, может и подвести весь клуб, команду в целом. Очень много факторов говорят сами за себя. Удачи ему в начинаниях, но "уходить красиво" как игроку нужно было раньше.
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