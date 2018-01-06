Каким должен быть идеальный дебют защитника за 75 млн

Огонь от новой звезды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Сегодня ночью розыгрыш Кубка Англии стартовал для команд АПЛ. Среди нескольких пятничных вывесок выделялся матч «Ливерпуль» – «Эвертон»: старинное мерсисайдское дерби обещало выйти горячим.

Так и получилось: команды отложили определение победителя до 84-й минуты, когда свой гол в ворота «Эвертона» воткнул Вирджил ван Дейк. Голландский защитник только-только перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов, но уже освоился в новой обстановке и заслужил овации Копа.

Вот как это было – ван Дейк в классической для себя манере продавил защиту соперника после подачи углового:

twit text — Dan Taylor (@D4T11) January 5, 2018

Фанаты «Ливерпуля» тут же вывалили в сеть кучу мемов. По их мнению, трансфер ван Дейка (а он стал самым дорогим защитником в истории футбола) уже оправдался. Мужчина приехал на «Энфилд» и в первом же матче забил победный гол «Эвертону» и поцеловал эмблему.

twit text — AnfieldNation (@AnfieldNation) January 5, 2018

Болельщики «Манчестер Юнайтед», увидев гол ван Дейка, попрятались в кусты.

twit text — 32Red (@32Red) January 5, 2018

«Вирджил ван Дейк показал на эмблему в первой игре за «Ливерпуль». Воистину прекрасный человек».

twit text — Dharma Bhagalia (@Kloppholic) January 5, 2018

Именно так Вирджил вбежал сегодня в раздевалку.

twit text — The F2 (@TheF2) January 5, 2018

Заплатили бы в «Ливерпуле» 75 миллионов за ван Дейка еще раз? Вообще не вопрос.

twit text — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 5, 2018

Кстати, у нас совсем недавно выходил текст о ван Дейке – читайте его тут.