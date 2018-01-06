Каким должен быть идеальный дебют защитника за 75 млн

Сегодня ночью розыгрыш Кубка Англии стартовал для команд АПЛ. Среди нескольких пятничных вывесок выделялся матч «Ливерпуль» – «Эвертон»: старинное мерсисайдское дерби обещало выйти горячим.
Так и получилось: команды отложили определение победителя до 84-й минуты, когда свой гол в ворота «Эвертона» воткнул Вирджил ван Дейк. Голландский защитник только-только перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов, но уже освоился в новой обстановке и заслужил овации Копа.
Вот как это было – ван Дейк в классической для себя манере продавил защиту соперника после подачи углового:
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— Dan Taylor (@D4T11) January 5, 2018
Фанаты «Ливерпуля» тут же вывалили в сеть кучу мемов. По их мнению, трансфер ван Дейка (а он стал самым дорогим защитником в истории футбола) уже оправдался. Мужчина приехал на «Энфилд» и в первом же матче забил победный гол «Эвертону» и поцеловал эмблему.
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— AnfieldNation (@AnfieldNation) January 5, 2018
Болельщики «Манчестер Юнайтед», увидев гол ван Дейка, попрятались в кусты.
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— 32Red (@32Red) January 5, 2018
«Вирджил ван Дейк показал на эмблему в первой игре за «Ливерпуль». Воистину прекрасный человек».
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— Dharma Bhagalia (@Kloppholic) January 5, 2018
Именно так Вирджил вбежал сегодня в раздевалку.
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— The F2 (@TheF2) January 5, 2018
Заплатили бы в «Ливерпуле» 75 миллионов за ван Дейка еще раз? Вообще не вопрос.
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— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 5, 2018
Кстати, у нас совсем недавно выходил текст о ван Дейке – читайте его тут.