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    Каким должен быть идеальный дебют защитника за 75 млн


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    Голосов: 3
    06.01.2018 00:59
    Огонь от новой звезды «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

    Сегодня ночью розыгрыш Кубка Англии стартовал для команд АПЛ. Среди нескольких пятничных вывесок выделялся матч «Ливерпуль» – «Эвертон»: старинное мерсисайдское дерби обещало выйти горячим.

    Так и получилось: команды отложили определение победителя до 84-й минуты, когда свой гол в ворота «Эвертона» воткнул Вирджил ван Дейк. Голландский защитник только-только перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов, но уже освоился в новой обстановке и заслужил овации Копа.

    Вот как это было – ван Дейк в классической для себя манере продавил защиту соперника после подачи углового:

    Фанаты «Ливерпуля» тут же вывалили в сеть кучу мемов. По их мнению, трансфер ван Дейка (а он стал самым дорогим защитником в истории футбола) уже оправдался. Мужчина приехал на «Энфилд» и в первом же матче забил победный гол «Эвертону» и поцеловал эмблему.

    Болельщики «Манчестер Юнайтед», увидев гол ван Дейка, попрятались в кусты.

    «Вирджил ван Дейк показал на эмблему в первой игре за «Ливерпуль». Воистину прекрасный человек».

    Именно так Вирджил вбежал сегодня в раздевалку.

    Заплатили бы в «Ливерпуле» 75 миллионов за ван Дейка еще раз? Вообще не вопрос.

    Кстати, у нас совсем недавно выходил текст о ван Дейке – читайте его тут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 17 февраля 2018, 16:21

      Так и получилось: команды отложили определение победителя до 84-й минуты, когда свой гол в ворота «Эвертона» воткнул Вирджил ван Дейк. Голландский защитник только-только перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов, но уже освоился в новой обстановке и заслужил овации Копа. Кто такой Коп? Может Робокоп? Или парень в мусарню тамошнюю угодил после игры и оваций от бобби отхватил?))))

      0
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      Рейтинг: +42

      PickwickTea 6 января 2018, 12:40

      Еще бы одного защитника, нормальную замену Коучу и всё ок было бы. Не первое место конечно но в тройке..

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 6 января 2018, 12:30

      ok!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:21

      удачно дебютировал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 6 января 2018, 10:41

      Удачно вышел, забил нужный гол!..
      Но подождём, как проявит себя в тяжёлой защитной работе!..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +28

      A.Conte 6 января 2018, 10:30

      не думаю, что этим трансфером Ливерпуль решил свою главную проблему- игру в обороне!
      Довольно хороший защитник, но 75 лямов за не суперзвезду (игрок даже в ЛЧ не играл) это дичь!

      3
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      ...
      Рейтинг: +320

      ваавва > A.Conte 6 января 2018, 12:00

      За Селтик разве в ЛЧ не играл?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 января 2018, 08:00

      Молодец!!!

      1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 6 января 2018, 03:23

      Красиво!

      1
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      Рейтинг: +82

      RScat 6 января 2018, 02:52

      Все, теперь золотой мяч его,ну а че нет то)

      2
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