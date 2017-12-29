«Мне не нравится носить мою фамилию». Самый дорогой защитник в истории футбола

Неизвестные подробности из жизни Вирджила ван Дейка, за которого «Ливерпуль» отвалил 84 миллиона евро.

«У меня большие мускулы и кости. Еще в детстве я видел, насколько тяжело со мной боролись даже самые могучие игроки соперников», – с самого детства Вирджил считался крепко сбитым парнем. Когда сын голландца и суринамки поступил в академию «Бреды», ван Дейк был на две головы выше всех своих сверстников.

«Поначалу меня иногда ставили в атаку, но я очень быстро понял, что останавливать нападающих мне удается лучше, чем сочинять и завершать комбинации», – рассказывает игрок, который вот-вот станет самым дорогим защитником в истории футбола. До 2002 года жизнь ван Дейка была счастливой и беззаботной. А потом случилась катастрофа.

Вместе с «Селтиком» ван Дейк стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок шотландской лиги.

Отец Вирджила объявил семье, что уходит к любовнице, после чего перестал связываться с мамой и своими детьми: «Первое время папа еще находил время для разговоров со мной, но очень быстро он совсем пропал. Когда я стал выступать в АПЛ, отец стал предпринимать попытки вернуть мое расположение, но он мне больше не интересен».

С того времени прошли 15 лет, однако детская обида ван Дейка ничуть не утихла. Вторую половину детства Вирджил провел в нищете, деля кусок хлеба со своими братьями и сестрами. Его мама вынуждена была подрабатывать и одновременно воспитывать детей.

«Мне не нравится носить фамилию отца. Как только я закончу карьеру, я планирую сменить ее на Фо Сью (материнская). Так уже сделали все мои братья и сестры, я же в этом ряду буду последним», – говорит ван Дейк. Бедность – это еще полбеды. В 16 лет ван Дейк начал расти с новой силой. За два года он подрос на 20 см, и остальные части тела просто не успевали за темпом роста.

В одном из матчей за молодежную «Бреду» Вирджил на ровном месте заработал разрыв связок колена. «Тогда я думал, что все кончено. Я смотрел в будущее и не видел себя футболистом. Это было страшное время, но благодаря родным, друзьям и партнерам по команде мне удалось победить депрессию».

Новый подъeм в жизни Вирджила случился в 2011 году. Боровшийся за место в Лиге Европы «Гронинген» предложил ему контракт, что несказанно обрадовало защитника. Ван Дейк начал прогрессировать в плане футбола и самообразования. Вирджил поступил на курсы испанского языка с одержимостью овладеть им.

«Моя конечная цель – «Барселона». Я восхищаюсь философией клуба, а моим любимым игроком является Жерар Пике. Я учусь у него и мечтаю когда-нибудь сыграть с ним вместе», – говорил тогда ван Дейк.

Вирджил очень легко приспособился к скоростям Эредивизи, благодаря чему на него стали засматриваться скауты заграничных клубов. В 2013-м с конкретным предложением на него вышел «Металлист». Харьковчане предложили «Гронингену» 3 млн евро, но сам игрок предпочел переехать в «Селтик».

Контактный шотландский футбол стал для ван Дейка воротами в АПЛ. За это время Вирджил в совершенстве овладел английским, закалился в борьбе с местными гренадерами и обрел психологию победителя. «Селтик» легко завоевывал один трофей за другим, а ван Дейк временами получал возможность организовывать и завершать атаки.

Одним из поклонников игры этого защитника стал Клод Пюэль. «В будущем ван Дейк станет одним из лучших защитников мира. У него есть все качества, чтобы покорить АПЛ», – заявил тренировавший тогда «Саутгемптон» французский специалист. И не ошибся. Прошедший сезон стал звездным часом ван Дейка: в ряде матчей голландец казался абсолютно непроходимым роботом без нервов.

«Вирджил – идеальный защитник: он здорово начинает атаки, эффективен без мяча и легко выигрывает силовую борьбу», – отмечал тренер Нил МакГиннесс. Руководители «Саутгемптона» понимали, к чему все идет. К встрече со скаутами топ-клубов они подготовились очень хорошо.

Минувшим летом на ван Дейка претендовали «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Дальше всех зашли красные, предложившие за Вирджила 60 млн евро за несколько дней до закрытия трансферного окна. Руководство «Саутгемптона», недолго думая, прервало все контакты с «Ливерпулем».

Вирджил был подавлен: «Я буду делать всe, чтобы не разочаровать своей игрой болельщиков «Саутгемптона» и в новом сезоне. Но ни для кого не секрет, что мне хочется попробовать себя на новом уровне. Посмотрим, какие варианты будут у меня зимой».

Уровень игры защитника «Саутгемптона» заметно снизился, а сам Вирджил начал скандалить на тренировках. За одну из крупных ссор голландец был отлучен от основного состава на несколько матчей. Вернувшись, ван Дейк по-прежнему не показывал своего лучшего футбола. С ним «Саутгемптон» победил всего в трех матчах нынешнего чемпионата, и руководству не оставалось ничего, кроме как искать пути продажи голландца.

В своих интервью представители «святых» стали утверждать, что на Вирджила якобы всерьез претендует «Манчестер Сити». Это обстоятельство сильно взвинтило цену на ван Дейка, и в конечном счете «Ливерпуль» согласился заплатить за защитника 84 млн евро. «Мы даже не знали, что интересуемся ван Дейком. Он не входит в наши планы», – удивленно заявил Хосеп Гвардиола. Так очередной трансферный рекорд оказался побит.

Сумма трансфера тут же стала самой обсуждаемой новостью Британии. По мнению Алана Ширера, «Ливерпуль» сильно переплатил за Вирджила. У Джейми Каррагера на этот счет другая точка зрения: «Он лучше меня: он выше, чем я, он быстрее чем я, он свободнее чем я, он привозит меньше чем я. Ван Дейк – идеальный защитник, который подойдет не только «Ливерпулю», но и «Реалу» с «Барселоной».

Фанаты красных уже готовятся записать ван Дейка в свои кумиры, но слишком сильно влюбляться в него чревато разочарованием. В случае успешной игры за «Ливерпуль» Вирджил станет предметом интереса для «Реала» и «Барселоны». «Ливерпуль» – новый вызов для ван Дейка, но не вершина карьеры.

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