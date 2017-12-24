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    «Все женщины – демоны». Как экс-игрок «Арсенала» потерял все из-за жены


    2.4
    Голосов: 13
    24.12.2017 15:45
    Эммануэль Эбуэ был звездой АПЛ, а теперь сидит без денег, детей и собственности. Игрок даже хотел покончить с собой.

    Что случилось?

    Бывший защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, который провел семь лет в АПЛ и заработал миллионы фунтов, сейчас находится на самом дне. Эбуэ проводит дни, скрываясь от судебных приставов, иногда спит на полу в доме своей подруги, передвигается на автобусе и даже стирает свою одежду руками – у него нет стиральной машины.

    Одна из причин бедственного положения Эбуэ – развод с женой, Аурелией. В ходе бракоразводного процесса Аурелия отсудила у мужа все совместно нажитое имущество, в том числе дом в Энфилде (район в северном Лондоне). Со дня на день в дом к Эммануэлю могут прийти полицейские и попросить его покинуть помещение.

    «У меня больше нет денег, чтобы позволить себе адвоката. Я нахожусь в доме, но я боюсь, потому что не знаю, когда придет полиция. Я выключаю свет – не хочу, чтобы люди знали, что я в доме», – говорит Эбуэ.

    Он признался, что был «наивен» в обращении с деньгами и слушал людей, дававших плохие советы. Кроме того, он подписывал любые бумаги по совету жены: «В Турции (играя за «Галатасарай» – прим. ред.) я заработал восемь миллионов евро и семь отправил домой, жене и детям. Что бы ни говорила мне жена, я подписывал все».

    Кстати, а Эбуэ уже не играет в футбол?

    К сожалению, нет. В начале осени Эбуэ провалил медицинское обследование в клубе из частично признанной Турецкой республики Северного Кипра – «Тюрк Оджи». У врачей возникли подозрения на ВИЧ, и повторное обследование (по сообщениям турецких СМИ) подтвердило диагноз – в крови футболиста обнаружен вирус иммунодефицита человека.

    Чуть позже агент игрока Текин Беринчи выступил с опровержением: «У Эбуэ аномальные показатели крови, но сообщения турецких СМИ о том, что Эбуэ болен ВИЧ, неверны». Пока неизвестно, правду ли говорил агент или просто не стал выносить проблемы Эбуэ со здоровьем в публичное пространство.

    Еще одна беда Эммануэля – теперь он не может видеть своих детей (дочерей Клару и Маэву и сына Матиса). «Мне очень больно. Раньше они звонили мне. Но теперь ничего, никакого контакта. Мне больно быть одному без детей», – продолжает игрок. Кроме того, за этот год Эма потерял дедушку, который его вырастил (умер от рака), и родного брата (разбился на мотоцикле).

    Совокупность этих факторов довела его до мыслей о суициде. «Хочу, чтобы Бог помог мне. Только он может очистить мой разум от этих мыслей», – сказал Эбуэ.

    Что будет дальше?

    Решение предложил сам игрок: «Я бы принял любую помощь. Если бы мой бывший клуб захотел мне помочь, я был бы счастлив. Может, я мог бы помогать молодым игрокам».

    После обнародования этой истории пользователи твиттера накинулись на бывшую жену Эбуэ.

    «Эбуэ стелился в подкатах, забивал голы и подвергался расовым оскорблениям, будучи ивуарийским игроком скромного происхождения. И все это затем, чтобы потерять деньги, детей и собственность из-за женщины, которая не была с ним с самого начала. Женщины всегда остаются женщинами, бессердечным злом».

    «Буду молиться за Эбуэ. Все женщины – демоны. Даже скромные женщины разрушат вашу жизнь».

    UPD

    Мир не без добрых людей. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим узнал о проблеме Эбуэ и попытался помочь. Он предложил футболисту потренировать детскую команду, состоящую из игроков не старше 14 лет. Эбуэ – бывший игрок этого турецкого клуба, он провел в его составе 102 матча и забил пять голов. Ожидается, что скоро африканец приступит к исполнению своих обязанностей.

    Лидер «Арсенала», которому едва не ампутировали ногу. Но все обошлось

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 13
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +10

      Брэндон 26 декабря 2017, 15:22

      смотря на лицо этой женщины ,видно, мерзкий характер)

      0
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      Рейтинг: +225

      dovakin 26 декабря 2017, 00:28

      Очень больно слышать подобные истории. Доверчивость ни к чему хорошему не приводит в этой жизни. Жен и других женщин надо держать за яйца, образно говоря. Эбуэ желаю сил и терпения выдержать это испытание судьбы. Надеюсь, найдутся люди, коллеги, друзья, которые помогут преодолеть финансовый кризис.

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 25 декабря 2017, 14:11

      Мне кажется, данный чернокожий господин что-то сильно не договаривает. Чернокожим ребятам подобное свойственно (это не расизм, если что). Типа ни с того ни с сего взяла и бросила жена, хотя у них 3 детей? Не верю (с). Скорее всего изменил или что-то в этом роде. Тем более, что в статье упоминается, что он ночует у какой-то "подруги". И не дай Бог из-за своей измены реально подхватил ВИЧ и ещё и жену им заразил...

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 25 декабря 2017, 11:59

      Крепкие сассекские фермерши ещё и не то могут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 25 декабря 2017, 10:45

      Сейчас во всем мире больные и безденежные мужики никому не нужны,все идет по закону пчелиного улья : пока есть силы - есть любовь и секс,как только силы заканчиваются-пинком под зад из улья!

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 декабря 2017, 07:28

      По-хорошему Арсенал теперь после огласки просто обязан помочь, неважно как. Юристами, работой, жильём, загасить долги - неважно. Для него это капля в море.

      3
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      Рейтинг: +272

      Inks 24 декабря 2017, 23:00

      У неё это коварство на лице написано

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 24 декабря 2017, 20:52

      Отсудила половину, а вторая половина?

      1
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      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Niko 25 декабря 2017, 07:56

      так не половину отсудила, а все на 100%

      0
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      ...
      Рейтинг: +1969

      Niko > tilvan 28 декабря 2017, 13:09

      странные законы. Или у них странный брачный договор. В любом случае где-то он капитально лохонулся.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 декабря 2017, 20:48

      ну так то да.Женщин надо контролировать..

      0
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      Рейтинг: +423

      Drapik 24 декабря 2017, 20:38

      Бла-бла-бла... Трое детей, ребята! Вряд ли жена заранее планировала его кинуть. Более того, суд не просто так запретил ему видеть детей.
      Бла-бла-бла... Бомбардир любит публиковать статьи про убогих негров, героических защитников ЛГБТ и прочих либерастиков.

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      Рейтинг: +29

      timofeyatsenko > Drapik 24 декабря 2017, 20:44

      ваше сообщение расизмом отдает. по тонкому льду ходите

      0
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      Рейтинг: -22

      Петербург за Спартак > timofeyatsenko 24 декабря 2017, 22:15

      В чем расизм? В нашей стране негров всегда называли неграми...

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Петербург за Спартак 25 декабря 2017, 17:08

      Согласен-так с места в карьер с 3 детьми? Походу сам виноват-вич то откуда взялся? А "негры" это литературное слово.

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