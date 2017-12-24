«Все женщины – демоны». Как экс-игрок «Арсенала» потерял все из-за жены

Эммануэль Эбуэ был звездой АПЛ, а теперь сидит без денег, детей и собственности. Игрок даже хотел покончить с собой.

Что случилось?

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Эбуэ, который провел семь лет в АПЛ и заработал миллионы фунтов, сейчас находится на самом дне. Эбуэ проводит дни, скрываясь от судебных приставов, иногда спит на полу в доме своей подруги, передвигается на автобусе и даже стирает свою одежду руками – у него нет стиральной машины.

Одна из причин бедственного положения Эбуэ – развод с женой, Аурелией. В ходе бракоразводного процесса Аурелия отсудила у мужа все совместно нажитое имущество, в том числе дом в Энфилде (район в северном Лондоне). Со дня на день в дом к Эммануэлю могут прийти полицейские и попросить его покинуть помещение.

«У меня больше нет денег, чтобы позволить себе адвоката. Я нахожусь в доме, но я боюсь, потому что не знаю, когда придет полиция. Я выключаю свет – не хочу, чтобы люди знали, что я в доме», – говорит Эбуэ.

Он признался, что был «наивен» в обращении с деньгами и слушал людей, дававших плохие советы. Кроме того, он подписывал любые бумаги по совету жены: «В Турции (играя за «Галатасарай» – прим. ред.) я заработал восемь миллионов евро и семь отправил домой, жене и детям. Что бы ни говорила мне жена, я подписывал все».

Кстати, а Эбуэ уже не играет в футбол?

К сожалению, нет. В начале осени Эбуэ провалил медицинское обследование в клубе из частично признанной Турецкой республики Северного Кипра – «Тюрк Оджи». У врачей возникли подозрения на ВИЧ, и повторное обследование (по сообщениям турецких СМИ) подтвердило диагноз – в крови футболиста обнаружен вирус иммунодефицита человека.

Чуть позже агент игрока Текин Беринчи выступил с опровержением: «У Эбуэ аномальные показатели крови, но сообщения турецких СМИ о том, что Эбуэ болен ВИЧ, неверны». Пока неизвестно, правду ли говорил агент или просто не стал выносить проблемы Эбуэ со здоровьем в публичное пространство.

Еще одна беда Эммануэля – теперь он не может видеть своих детей (дочерей Клару и Маэву и сына Матиса). «Мне очень больно. Раньше они звонили мне. Но теперь ничего, никакого контакта. Мне больно быть одному без детей», – продолжает игрок. Кроме того, за этот год Эма потерял дедушку, который его вырастил (умер от рака), и родного брата (разбился на мотоцикле).

Совокупность этих факторов довела его до мыслей о суициде. «Хочу, чтобы Бог помог мне. Только он может очистить мой разум от этих мыслей», – сказал Эбуэ.

Что будет дальше?

Решение предложил сам игрок: «Я бы принял любую помощь. Если бы мой бывший клуб захотел мне помочь, я был бы счастлив. Может, я мог бы помогать молодым игрокам».

После обнародования этой истории пользователи твиттера накинулись на бывшую жену Эбуэ.

«Эбуэ стелился в подкатах, забивал голы и подвергался расовым оскорблениям, будучи ивуарийским игроком скромного происхождения. И все это затем, чтобы потерять деньги, детей и собственность из-за женщины, которая не была с ним с самого начала. Женщины всегда остаются женщинами, бессердечным злом».

twit text — LL Cool Ike (@ikejnr_23) December 24, 2017

«Буду молиться за Эбуэ. Все женщины – демоны. Даже скромные женщины разрушат вашу жизнь».

twit text — BLKR (@Kudzair_) December 24, 2017

UPD

Мир не без добрых людей. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим узнал о проблеме Эбуэ и попытался помочь. Он предложил футболисту потренировать детскую команду, состоящую из игроков не старше 14 лет. Эбуэ – бывший игрок этого турецкого клуба, он провел в его составе 102 матча и забил пять голов. Ожидается, что скоро африканец приступит к исполнению своих обязанностей.

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