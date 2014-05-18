Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рафал Вольски
Статистика
Рафал Вольски - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1992 (33)
#10 | Полузащитник
179 см
Польша
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
14
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
2 : 2
18.05.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 4
06.05.2014
Сассуоло
1' - 55'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
76' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3 : 5
13.04.2014
Фиорентина
87' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
2 : 1
06.04.2014
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
30.03.2014
Фиорентина
1' - 59'
33'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
68' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
0 : 1
23.03.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
1' - 74'
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
1 : 0
09.03.2014
Фиорентина
65' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 1
02.03.2014
Лацио
73' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 2
24.02.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
1 : 2
15.02.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 0
08.02.2014
Аталанта
59' - 90'
86'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 0
01.02.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
3 : 3
26.01.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
0 : 3
19.01.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
12.01.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
05.01.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0 : 1
22.12.2013
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 0
15.12.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
2 : 1
10.11.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1 : 2
30.10.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1 : 2
27.10.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
4 : 2
20.10.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
0 : 0
06.10.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
2 : 2
30.09.2013
Парма
1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
2 : 1
26.09.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
0 : 2
22.09.2013
Фиорентина
1' - 54'
43'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 1
15.09.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 5
01.09.2013
Фиорентина
90' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
26.08.2013
Катания
Был в запасе
Главные новости
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
1
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
8
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
4
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+