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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 10 ноября 2013
Фиорентина
10.11.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
11'
Д. Росси (П)
17'
Д. Росси
75'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
84'
Желтая карточка
Эдер
84'
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Габбиадини
Замена
М. Весино
️️️️
М. Фернандес
84'
Замена
А. Ребич
️️️️
Х. Куадрадо
79'
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Эдер
Замена
Х. Варгас
️️️️
Хоакин
70'
68'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
60'
Замена
Д. Гавацци
️️️️
Г. Берарди
52'
Замена
П. Вшолек
️️️️
С. Генцоглу
51'
Желтая карточка
С. Генцоглу
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Валеро
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Росси
11'
10'
Желтая карточка
Г. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
21
Паскуаль
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
6
Валеро
14
Фернандес
20
Аквилани
7
Куадрадо
17
Хоакин
25
Росси
4-1-3-2
1
Да Кошта
28
Берарди
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
13
Реджини
13
Генцоглу
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
17
Паломбо
23
Эдер
11
Габбиадини
7
Куадрадо
9
Ребич
9
Ребич
7
Куадрадо
17
Хоакин
11
Варгас
11
Варгас
17
Хоакин
14
Фернандес
15
Весино
15
Весино
14
Фернандес
13
Генцоглу
22
Вшолек
22
Вшолек
13
Генцоглу
28
Берарди
79
Гавацци
79
Гавацци
28
Берарди
11
Габбиадини
9
Поцци
9
Поцци
11
Габбиадини
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Артемио Франки
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