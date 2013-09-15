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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кальяри
Фиорентина - Кальяри: обзор матча 15 сентября 2013
Фиорентина
15.09.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
72'
Б. Валеро
89'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кальяри
90'
+1
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Сау
Красная карточка
Д. Писарро
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Пинилья
Пас отдал
Н. Мурру
82'
Желтая карточка
Н. Мурру
75'
Замена
М. Кабрера
️️️️
Д. Дессена
ГОЛ! 1:0!
Б. Валеро
72'
Замена
Д. Писарро
️️️️
Хоакин
70'
65'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Коссу
60'
Желтая карточка
М. Агацци
58'
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
А. Яковенко
️️️️
М. Гомес
51'
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Куадрадо
29'
Желтая карточка
Гонсало
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-4-2
33
Нето
21
Паскуаль
4
Томович
2
Гонсало
14
Ронкалья
6
Валеро
20
Аквилани
90
Амброзини
7
Куадрадо
27
Гомес
25
Росси
4-3-1-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
Хоакин
7
Писарро
7
Писарро
Хоакин
27
Гомес
7
Яковенко
7
Яковенко
27
Гомес
7
Куадрадо
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Куадрадо
25
Сау
8
Экдаль
8
Экдаль
25
Сау
27
Дессена
16
Кабрера
16
Кабрера
27
Дессена
7
Коссу
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Коссу
Остались в запасе
Фиорентина
Кальяри
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Фиорентина - Кальяри
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
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