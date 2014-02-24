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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Фиорентина
Парма - Фиорентина: обзор матча 24 февраля 2014
Парма
24.02.2014, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
39'
А. Кассано
49'
Амаури (П)
41'
Х. Куадрадо
85'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Фиорентина
90'
+4
Красная карточка
Б. Валеро
Красная карточка
Д. Мунари
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Г. Палетта
90'
+2
Замена
Р. Палладино
️️️️
Д. Биабиани
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
М. Фернандес
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Кассано
82'
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Маркьонни
80'
79'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
63'
Замена
Й. Иличич
️️️️
А. Матри
59'
Замена
М. Гомес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
В. Гаргано
56'
53'
Вторая желтая
М. Диаките
50'
Желтая карточка
Д. Писарро
50'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Амаури
49'
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
39'
Желтая карточка
К. Молинаро
31'
27'
Желтая карточка
М. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
3
Молинаро
29
Палетта
6
Лукарелли
6
Кассани
16
Пароло
5
Гаргано
32
Маркьонни
11
Амаури
99
Кассано
14
Биабиани
4-4-1-1
33
Нето
23
Диаките
4
Томович
15
Савич
2
Гонсало
7
Куадрадо
6
Валеро
7
Писарро
20
Аквилани
17
Хоакин
21
Матри
32
Маркьонни
11
Мунари
11
Мунари
32
Маркьонни
99
Кассано
18
Скелотто
18
Скелотто
99
Кассано
14
Биабиани
17
Палладино
17
Палладино
14
Биабиани
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
21
Матри
72
Иличич
72
Иличич
21
Матри
17
Хоакин
27
Гомес
27
Гомес
17
Хоакин
Остались в запасе
Парма
Фиорентина
92
Марьян Чорич
ВР
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
0
Соломон Ньянтакьи
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Парма - Фиорентина
3
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Эннио Тардини
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