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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 22 декабря 2013
Сассуоло
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
82'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фиорентина
90'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Й. Иличич
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Р. Циглер
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Замена
К. Лариби
️️️️
Д. Берарди
81'
77'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Я. Куртич
75'
74'
Желтая карточка
М. Комппер
66'
Желтая карточка
М. Паскуаль
65'
Замена
Д. Писарро
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Д. Пеголо
62'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Л. Марроне
46'
45'
+1
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
А. Лонги
37'
Желтая карточка
Л. Марроне
18'
Желтая карточка
М. Гаццола
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
3-2-1-1-1
25
Пеголо
23
Гаццола
51
Антеи
6
Марцоратти
3
Лонги
4
Марроне
13
Чибса
10
Берарди
11
Дзадза
4-4-2
33
Нето
5
Комппер
4
Томович
15
Савич
21
Паскуаль
90
Амброзини
6
Валеро
20
Аквилани
11
Варгас
72
Иличич
25
Росси
10
Берарди
5
Лариби
5
Лариби
10
Берарди
4
Марроне
27
Куртич
27
Куртич
4
Марроне
3
Циглер
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Циглер
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
72
Иличич
10
Вольски
10
Вольски
72
Иличич
11
Варгас
7
Писарро
7
Писарро
11
Варгас
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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