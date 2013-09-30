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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Парма
Фиорентина - Парма: обзор матча 30 сентября 2013
Фиорентина
30.09.2013, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 2
Завершен
Парма
64'
Гонсало
78'
Х. Варгас
45+1'
В. Гаргано
90+2'
М. Гобби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Парма
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Гобби
Пас отдал
Д. Биабиани
85'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Кассани
ГОЛ! 2:1!
Х. Варгас
Пас отдал
Д. Писарро
78'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Ронкалья
74'
73'
Замена
А. Рози
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
Гонсало
69'
65'
Желтая карточка
Д. Биабиани
Желтая карточка
Д. Писарро
65'
65'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 1:1!
Гонсало
Пас отдал
Б. Валеро
64'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Р. Вольски
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Гаргано
Пас отдал
М. Кассани
42'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Росси
36'
Желтая карточка
А. Аквилани
27'
20'
Желтая карточка
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-4-1-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
15
Савич
14
Ронкалья
10
Вольски
20
Аквилани
7
Писарро
6
Валеро
17
Хоакин
25
Росси
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
27
Фелипе
18
Гобби
32
Маркьонни
16
Пароло
5
Гаргано
14
Биабиани
17
Палладино
99
Кассано
25
Росси
9
Ребич
9
Ребич
25
Росси
14
Ронкалья
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Ронкалья
10
Вольски
11
Варгас
11
Варгас
10
Вольски
99
Кассано
20
Рози
20
Рози
99
Кассано
17
Палладино
11
Сансоне
11
Сансоне
17
Палладино
6
Кассани
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
6
Кассани
Остались в запасе
Фиорентина
Парма
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Фиорентина - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Артемио Франки
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