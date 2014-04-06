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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 06 апреля 2014
Фиорентина
06.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
25'
Х. Куадрадо
72'
Гонсало (П)
82'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
90'
+4
Замена
Х. Йебда
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Андерсон
️️️️
Д. Писарро
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Т. Арто
88'
Желтая карточка
Р. Перейра
85'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
82'
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Аллан
Замена
А. Матри
️️️️
Ридер
78'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Й. Иличич
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Гонсало
72'
71'
Желтая карточка
Данило
63'
Желтая карточка
Л. Муриэль
57'
Замена
А. Лаццари
️️️️
И. Бубнич
Желтая карточка
М. Амброзини
47'
35'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Писарро
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
28
Андерсон
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-4-2
33
Нето
21
Паскуаль
23
Диаките
4
Томович
2
Гонсало
7
Писарро
90
Амброзини
20
Аквилани
7
Куадрадо
72
Иличич
10
Ридер
3-2-2-2-1
1
Скуффет
18
Бубнич
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
11
Силва
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Муриэль
72
Иличич
10
Вольски
10
Вольски
72
Иличич
7
Писарро
28
Андерсон
28
Андерсон
7
Писарро
10
Ридер
21
Матри
21
Матри
10
Ридер
8
Фернандеш
8
Йебда
8
Йебда
8
Фернандеш
18
Бубнич
10
Лаццари
10
Лаццари
18
Бубнич
7
Агьеманг-Баду
11
Лопес
11
Лопес
7
Агьеманг-Баду
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
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