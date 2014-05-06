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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сассуоло
Фиорентина - Сассуоло: обзор матча 06 мая 2014
Фиорентина
06.05.2014, вторник, 21:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 4
Завершен
Сассуоло
57'
Гонсало (П)
72'
Д. Росси
75'
Х. Куадрадо
23'
Д. Берарди (П)
33'
Д. Берарди
42'
Д. Берарди
65'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сассуоло
Желтая карточка
М. Паскуаль
90'
+1
85'
Замена
М. Бриги
️️️️
С. Миссироли
80'
Замена
Р. Циглер
️️️️
Н. Сансоне
79'
Желтая карточка
Д. Берарди
ГОЛ! 3:4!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Писарро
75'
74'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
ГОЛ! 2:4!
Д. Росси
Пас отдал
Б. Валеро
72'
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Диаките
70'
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Матри
65'
65'
ГОЛ! 1:4!
Н. Сансоне
Пас отдал
Д. Берарди
63'
Желтая карточка
С. Миссироли
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Гонсало
57'
Замена
Хоакин
️️️️
Р. Вольски
55'
42'
ГОЛ! 0:3!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Дзадза
Желтая карточка
Х. Куадрадо
34'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
Пас отдал
Н. Сансоне
30'
Желтая карточка
С. Миссироли
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
Б. Валеро
22'
3'
Желтая карточка
М. Гаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
28
Андерсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Хоакин
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-5-1
21
Розати
21
Паскуаль
23
Диаките
15
Савич
2
Гонсало
6
Валеро
10
Вольски
14
Фернандес
7
Писарро
7
Куадрадо
21
Матри
4-3-2-1
25
Пеголо
51
Антеи
23
Гаццола
28
Каннаваро
3
Лонги
13
Чибса
6
Миссироли
8
Бьондини
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
23
Диаките
4
Томович
4
Томович
23
Диаките
10
Вольски
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Вольски
21
Матри
25
Росси
25
Росси
21
Матри
11
Сансоне
3
Циглер
3
Циглер
11
Сансоне
6
Миссироли
4
Бриги
4
Бриги
6
Миссироли
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
21
Кристиано Лупателли
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
28
Андерсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
28
Андерсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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