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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 18 мая 2014
Фиорентина
18.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Торино
57'
Д. Росси (П)
79'
А. Ребич
67'
М. Ларрондо
84'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
90'
+3
Желтая карточка
Х. Варгас
86'
Замена
М. Бакич
️️️️
Х. Куадрадо
85'
84'
ГОЛ! 2:2!
Я. Куртич
Желтая карточка
Гонсало
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Ребич
Пас отдал
Х. Куадрадо
79'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
77'
Замена
А. Ребич
️️️️
М. Паскуаль
77'
76'
Желтая карточка
М. Дармиан
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Ларрондо
Пас отдал
А. Черчи
65'
Замена
П. Баррето
️️️️
Р. Меджиорини
65'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
П. Тахцидис
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Росси
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Росси
57'
56'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Д. Писарро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
14
Алессандро Гацци
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-5-1
21
Розати
21
Паскуаль
2
Гонсало
26
Хегази
14
Ронкалья
11
Варгас
20
Аквилани
7
Писарро
6
Валеро
7
Куадрадо
25
Росси
4-4-2
93
Паделли
36
Дармиан
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
7
Эль-Каддури
5
Вивес
77
Тахцидис
27
Куртич
69
Меджиорини
7
Черчи
21
Паскуаль
9
Ребич
9
Ребич
21
Паскуаль
7
Куадрадо
88
Бакич
88
Бакич
7
Куадрадо
25
Росси
17
Хоакин
17
Хоакин
25
Росси
77
Тахцидис
9
Ларрондо
9
Ларрондо
77
Тахцидис
69
Меджиорини
10
Баррето
10
Баррето
69
Меджиорини
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
28
Андерсон
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фиорентина - Торино
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
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