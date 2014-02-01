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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 01 февраля 2014
Кальяри
01.02.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
39'
М. Пинилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
90'
+5
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Адриан
️️️️
М. Пинилья
84'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
77'
73'
Замена
Ридер
️️️️
М. Фернандес
Замена
М. Весино
️️️️
М. Кабрера
71'
63'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Аквилани
53'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Андерсон
Желтая карточка
Д. Дессена
44'
43'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Л. Россеттини
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Пинилья
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Фиорентина
33
Нето
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
28
Андерсон
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кальяри
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
37
Адриан
ЦП
38
Симоне Солинас
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
4-3-1-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Перицо
5
Конти
8
Экдаль
27
Дессена
16
Кабрера
51
Пинилья
25
Сау
3-5-2
33
Нето
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
20
Аквилани
7
Писарро
28
Андерсон
14
Фернандес
11
Варгас
72
Иличич
21
Матри
16
Кабрера
15
Весино
15
Весино
16
Кабрера
51
Пинилья
37
Адриан
37
Адриан
51
Пинилья
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
28
Андерсон
6
Валеро
6
Валеро
28
Андерсон
20
Аквилани
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Аквилани
14
Фернандес
10
Ридер
10
Ридер
14
Фернандес
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
38
Симоне Солинас
ЦФ
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
38
Симоне Солинас
ЦФ
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Антонио Розати
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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