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Фелипе Сеймур
Статистика
Фелипе Сеймур - статистика
Завершил карьеру
22 июля 1987 (39), Пирке
#17 | Полузащитник
174 см | 75 кг
Чили | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
15
0
0
4
1
Кьево
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
12.05.2013
Торино
1' - 90'
10'
71'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 1
07.05.2013
Кьево
72' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 0
04.05.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
28.04.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 0
14.04.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
07.04.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
0 : 1
30.03.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
65' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
2 : 0
10.03.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
03.03.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 0
24.02.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 1
10.02.2013
Кьево
1' - 70'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
1 : 2
03.02.2013
Ювентус
46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
13.01.2013
Дженоа
58' - 84'
84'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
06.01.2013
Болонья
60' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 1
16.12.2012
Торино
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 16 тур
Пескара
2 : 0
09.12.2012
Дженоа
57' - 90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
46' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
64' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3 : 1
18.11.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 4
11.11.2012
Наполи
61' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0 : 1
01.11.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
27.10.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 4
21.10.2012
Рома
1' - 62'
60'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
06.10.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0 : 0
30.09.2012
Дженоа
1' - 15'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
1 : 1
26.09.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
73' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 3
16.09.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
3 : 2
02.09.2012
Дженоа
1' - 58'
32'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
2 : 0
26.08.2012
Кальяри
1' - 67'
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