|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|15
|0
|0
|4
|1
|Кьево
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|10' 71'
|07.05.2013
|72' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|14.04.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Катания (Катания)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Кьево (Верона)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|17.03.2013
|65' -90'
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Кьево (Верона)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|03.03.2013
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Кьево (Верона)
|24.02.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.02.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|10.02.2013
|1' -70'
|Интер (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|03.02.2013
|46' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.01.2013
|68' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|13.01.2013
|58' -84'
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|84'
|06.01.2013
|60' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|16.12.2012
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Торино (Турин)
|45'
|09.12.2012
|57' -90'
|Пескара (Пескара)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|90'
|02.12.2012
|46' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Кьево (Верона)
|25.11.2012
|64' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|11.11.2012
|61' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|04.11.2012
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|01.11.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|21.10.2012
|1' -62'
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Рома (Рим)
|60'
|06.10.2012
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|30.09.2012
|1' -15'
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Парма (Парма)
|23.09.2012
|73' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|16.09.2012
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|02.09.2012
|1' -58'
|Катания (Катания)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|32'
|26.08.2012
|1' -67'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)