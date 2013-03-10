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    Фелипе Сеймур - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Сеймур
    Состав Без клуба
    Родной город Пирке
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 1987 (35 лет)
    Рост 174
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 15 0 0 4 1
    Кьево 7 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.05.2013 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    10' 71'
    07.05.2013 72' -90' Рома (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    04.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    28.04.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    21.04.2013 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:1 Кьево (Верона)
    14.04.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Катания (Катания)
    07.04.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Кьево (Верона)
    30.03.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    17.03.2013 65' -90' Пескара (Пескара) 0:2 Кьево (Верона)
    10.03.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Наполи (Неаполь)
    03.03.2013 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кьево (Верона)
    24.02.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Кьево (Верона)
    16.02.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    10.02.2013 1' -70' Интер (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    03.02.2013 46' -90' Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.01.2013 68' -90' Лацио (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    13.01.2013 58' -84' Кальяри (Кальяри) 2:1 Дженоа (Генуя)
    84'
    06.01.2013 60' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    16.12.2012 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Торино (Турин)
    45'
    09.12.2012 57' -90' Пескара (Пескара) 2:0 Дженоа (Генуя)
    90'
    02.12.2012 46' -90' Дженоа (Генуя) 2:4 Кьево (Верона)
    25.11.2012 64' -90' Аталанта (Бергамо) 0:1 Дженоа (Генуя)
    18.11.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Дженоа (Генуя)
    11.11.2012 61' -90' Дженоа (Генуя) 2:4 Наполи (Неаполь)
    04.11.2012 1' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Дженоа (Генуя)
    01.11.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    27.10.2012 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Дженоа (Генуя)
    21.10.2012 1' -62' Дженоа (Генуя) 2:4 Рома (Рим)
    60'
    06.10.2012 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    30.09.2012 1' -15' Удинезе (Удине) 0:0 Дженоа (Генуя)
    26.09.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Парма (Парма)
    23.09.2012 73' -90' Лацио (Рим) 0:1 Дженоа (Генуя)
    16.09.2012 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
    02.09.2012 1' -58' Катания (Катания) 3:2 Дженоа (Генуя)
    32'
    26.08.2012 1' -67' Дженоа (Генуя) 2:0 Кальяри (Кальяри)
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