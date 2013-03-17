Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Кьево
Пескара - Кьево: обзор матча 17 марта 2013
Пескара
17.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
88'
А. Стоян
90+2'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Кьево
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Теро
Пас отдал
Лусиано
Желтая карточка
А. Бальзано
90'
+1
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Стоян
Пас отдал
С. Теро
83'
Замена
Лусиано
️️️️
Р. Гуана
70'
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Палоски
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Э. Ромуло Тоньи
70'
65'
Замена
Ф. Сеймур
️️️️
П. Хетемай
Замена
М. Челик
️️️️
Д. Скулли
64'
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
58'
37'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
У. Чосич
32'
Желтая карточка
Д. Скулли
27'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
3-2-2-3
22
Пелиццоли
3
Кролдруп
15
Чосич
15
Боккетти
14
Бальзано
40
Ромуло Тоньи
8
Бьярнасон
34
Касчионе
77
Вукушич
10
Капрари
10
Скулли
4-4-2
1
Пуджиони
21
Фрей
3
Драме
3
Андреолли
12
Цесар
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
5
Кофи
77
Теро
9
Палоски
40
Ромуло Тоньи
11
Кинтеро
11
Кинтеро
40
Ромуло Тоньи
10
Скулли
90
Челик
90
Челик
10
Скулли
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
56
Хетемай
17
Сеймур
17
Сеймур
56
Хетемай
11
Гуана
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Гуана
9
Палоски
8
Стоян
8
Стоян
9
Палоски
Остались в запасе
Пескара
Кьево
41
Сальваторе Фальсо
ВР
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Кристиан Букки
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
27
Габриэль Ауче
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
27
Габриэль Ауче
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Пескара - Кьево
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Адриатико
Новости команд
Все
Пескара
Кьево
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+