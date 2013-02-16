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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 16 февраля 2013
Кьево
16.02.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
55'
С. Теро (П)
5'
М. Формика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
80'
Замена
Ф. Микколи
️️️️
М. Боселли
78'
Желтая карточка
Э. Муньос
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
С. Теро
77'
Замена
Лусиано
️️️️
А. Палоски
67'
58'
Замена
С. фон Берген
️️️️
М. Формика
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Теро
55'
54'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
П. Хетемай
46'
Желтая карточка
М. Андреолли
45'
Желтая карточка
П. Хетемай
35'
8'
Замена
М. Нельсон
️️️️
М. Морганелла
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Формика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
87
Анселмо
ОП
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Андреолли
15
Ачерби
5
Йокич
21
Фрей
56
Хетемай
11
Гуана
5
Кофи
9
Палоски
77
Теро
2-5-1-2
70
Соррентино
6
Муньос
6
Ароника
89
Морганелла
8
Баррето
5
Риос
27
Куртич
3
Гарсия
33
Формика
17
Боселли
31
Фаббрини
77
Теро
21
Спиропулос
21
Спиропулос
77
Теро
9
Палоски
10
Лусиано
10
Лусиано
9
Палоски
56
Хетемай
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
56
Хетемай
33
Формика
5
фон Берген
5
фон Берген
33
Формика
89
Морганелла
22
Нельсон
22
Нельсон
89
Морганелла
17
Боселли
10
Микколи
10
Микколи
17
Боселли
Остались в запасе
Кьево
Палермо
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Главный тренер
Эудженио Корини
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Кьево - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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