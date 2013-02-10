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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кьево
Интер - Кьево: обзор матча 10 февраля 2013
Интер
10.02.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
2'
А. Кассано
26'
А. Раноккия
50'
Д. Милито
21'
Л. Ригони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Кьево
Желтая карточка
Д. Станкович
90'
+3
Замена
Э. Скелотто
️️️️
З. Кузманович
85'
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
Замена
Д. Станкович
️️️️
Э. Камбьяссо
76'
70'
Замена
Лусиано
️️️️
Ф. Сеймур
Замена
Р. Альварес
️️️️
Д. Милито
65'
64'
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
И. Кофи
ГОЛ! 3:1!
Д. Милито
Пас отдал
Э. Камбьяссо
50'
Желтая карточка
А. Раноккия
28'
ГОЛ! 2:1!
А. Раноккия
Пас отдал
А. Кассано
26'
21'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ригони
Пас отдал
Б. Йокич
18'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
А. Кассано
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Родриго Паласио
АП
22
Диего Милито
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ПЗ
30
Лука Ригони
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
13
Раноккия
4
Дзанетти
5
Гаргано
91
Камбьяссо
8
Кузманович
8
Паласио
99
Кассано
22
Милито
4-1-3-2
1
Пуджиони
3
Андреолли
3
Дайнелли
15
Ачерби
5
Йокич
30
Ригони
56
Хетемай
17
Сеймур
5
Кофи
77
Теро
9
Палоски
8
Кузманович
18
Скелотто
18
Скелотто
8
Кузманович
22
Милито
11
Альварес
11
Альварес
22
Милито
91
Камбьяссо
5
Станкович
5
Станкович
91
Камбьяссо
5
Кофи
21
Спиропулос
21
Спиропулос
5
Кофи
17
Сеймур
10
Лусиано
10
Лусиано
17
Сеймур
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
Остались в запасе
Интер
Кьево
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Жонатан
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Интер - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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