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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 10 марта 2013
Кьево
10.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
12'
Б. Драме
43'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
82'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Б. Драме
73'
63'
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Д. Дайнелли
58'
58'
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
57'
Замена
П. Армеро
️️️️
Г. Инлер
Замена
Лусиано
️️️️
С. Теро
57'
54'
Желтая карточка
Б. Джемаили
46'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
А. Гамберини
ГОЛ! 2:0!
С. Теро
Пас отдал
Н. Фрей
43'
Желтая карточка
М. Андреолли
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Драме
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Лусиано
ПП
27
Габриэль Ауче
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Драме
3
Андреолли
12
Цесар
21
Фрей
5
Кофи
56
Хетемай
30
Ригони
9
Палоски
77
Теро
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
6
Роланду
5
Гамберини
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
85
Бехрами
18
Суньига
10
Инсинье
10
Кавани
3
Драме
5
Йокич
5
Йокич
3
Драме
77
Теро
10
Лусиано
10
Лусиано
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
88
Инлер
7
Армеро
7
Армеро
88
Инлер
5
Гамберини
21
Джемаили
21
Джемаили
5
Гамберини
18
Суньига
21
Пандев
21
Пандев
18
Суньига
Остались в запасе
Кьево
Наполи
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Кьево - Наполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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