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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 30 марта 2013
Кьево
30.03.2013, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Милан
25'
Р. Монтоливо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
84'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Робиньо
Вторая желтая
Д. Дайнелли
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
73'
Желтая карточка
М. Андреолли
70'
Замена
Лусиано
️️️️
Н. Фрей
63'
Желтая карточка
Б. Цесар
62'
Желтая карточка
И. Кофи
50'
Замена
А. Стоян
️️️️
Р. Гуана
46'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
33'
Желтая карточка
Б. Драме
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Монтоливо
17'
Желтая карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЛП
3
Букари Драме
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Лусиано
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-4-2
1
Пуджиони
3
Андреолли
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
5
Кофи
3
Драме
11
Гуана
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
4-3-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
23
Бонера
22
Де Шильо
90
Амброзини
18
Монтоливо
4
Мунтари
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
45
Балотелли
21
Фрей
10
Лусиано
10
Лусиано
21
Фрей
11
Гуана
8
Стоян
8
Стоян
11
Гуана
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
70
Робиньо
99
Ньянг
99
Ньянг
70
Робиньо
Остались в запасе
Кьево
Милан
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Милан
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 21:25 (прямая)
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