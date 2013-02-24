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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 24 февраля 2013
Сампдория
24.02.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
33'
А. Поли
83'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
ГОЛ! 2:0!
Эдер
Пас отдал
Ш. Мустафи
83'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Л. Де Сильвестри
78'
77'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Кофи
67'
Замена
Лусиано
️️️️
Р. Гуана
Замена
Эдер
️️️️
М. Икарди
61'
55'
Желтая карточка
К. Пуджиони
48'
Желтая карточка
П. Хетемай
46'
Замена
П. Хетемай
️️️️
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
Пас отдал
П. Мба Обьянг
33'
Желтая карточка
Н. Крстичич
22'
14'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Д. Гастальделло
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
5
Гастальделло
35
Россини
21
Коста
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
14
Мба Обьянг
15
Поли
7
Крстичич
18
Сансоне
9
Икарди
3-2-3-2
1
Пуджиони
15
Ачерби
3
Андреолли
3
Дайнелли
21
Фрей
5
Йокич
30
Ригони
5
Кофи
11
Гуана
16
Самасса
77
Теро
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
9
Икарди
23
Эдер
23
Эдер
9
Икарди
3
Дайнелли
56
Хетемай
56
Хетемай
3
Дайнелли
11
Гуана
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Гуана
5
Кофи
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
5
Кофи
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сампдория - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Эудженио Аббаттиста
(Мольфетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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