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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Кальяри
Кьево - Кальяри: обзор матча 04 мая 2013
Кьево
04.05.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Кальяри
90'
+3
Желтая карточка
С. Эрикссон
89'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
М. Сау
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Цесар
80'
74'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Нене
Замена
А. Стоян
️️️️
А. Палоски
70'
65'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Д. Дессена
Желтая карточка
Л. Ригони
63'
Замена
Лусиано
️️️️
И. Кофи
59'
Желтая карточка
Б. Цесар
41'
33'
Желтая карточка
Н. Мурру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
10
Лусиано
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Драме
3
Андреолли
21
Фрей
30
Ригони
5
Кофи
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
4-4-2
22
Агацци
24
Перицо
13
Россеттини
13
Астори
29
Мурру
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
7
Нене
25
Сау
12
Цесар
20
Сардо
20
Сардо
12
Цесар
5
Кофи
10
Лусиано
10
Лусиано
5
Кофи
9
Палоски
8
Стоян
8
Стоян
9
Палоски
25
Сау
26
Эрикссон
26
Эрикссон
25
Сау
7
Нене
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Нене
27
Дессена
19
Рибейро
19
Рибейро
27
Дессена
Остались в запасе
Кьево
Кальяри
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Кьево - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Риккардо Пинцани
(Эмполи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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