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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 03 марта 2013
Фиорентина
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
5'
М. Паскуаль
78'
М. Ларрондо
38'
И. Кофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Тони
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Ларрондо
Пас отдал
Л. Тони
78'
Желтая карточка
А. Аквилани
71'
70'
Замена
Б. Драме
️️️️
Б. Йокич
68'
Замена
Лусиано
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Д. Писарро
65'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
С. Йоветич
64'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Льяич
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Кофи
Пас отдал
Р. Гуана
31'
Замена
И. Кофи
️️️️
Ф. Ачерби
10'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 1:0!
М. Паскуаль
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
21
Паскуаль
2
Гонсало
4
Томович
5
Комппер
6
Валеро
20
Аквилани
7
Писарро
22
Льяич
9
Йоветич
18
Тони
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Андреолли
15
Ачерби
21
Фрей
5
Йокич
17
Сеймур
11
Гуана
30
Ригони
77
Теро
9
Палоски
22
Льяич
49
Ромуло
49
Ромуло
22
Льяич
9
Йоветич
9
Ларрондо
9
Ларрондо
9
Йоветич
18
Тони
8
Мильяччо
8
Мильяччо
18
Тони
5
Йокич
3
Драме
3
Драме
5
Йокич
15
Ачерби
5
Кофи
5
Кофи
15
Ачерби
11
Гуана
10
Лусиано
10
Лусиано
11
Гуана
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
27
Габриэль Ауче
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Фиорентина - Кьево
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
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