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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Торино
Кьево - Торино: обзор матча 12 мая 2013
Кьево
12.05.2013, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Торино
10'
С. Теро
19'
А. Черчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Торино
86'
Замена
Жонатас
️️️️
А. Черчи
Замена
А. Соу
️️️️
С. Теро
81'
80'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
78'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
Ф. Сеймур
71'
Замена
П. Хетемай
️️️️
М. Сампиризи
57'
Желтая карточка
Б. Цесар
56'
Замена
Б. Цесар
️️️️
Д. Дайнелли
46'
Желтая карточка
И. Кофи
40'
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Черчи
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
Пас отдал
Ф. Сеймур
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
49
Иван Проведель
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Виктор
АП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Али Соу
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Дайнелли
3
Андреолли
31
Сампиризи
21
Фрей
20
Сардо
17
Сеймур
7
Вацек
5
Кофи
8
Стоян
77
Теро
3-2-3-2
1
Жилле
6
Ди Чезаре
4
Родригес
21
Огбонна
36
Дармиан
32
Масиелло
8
Баша
5
Вивес
4
Бриги
7
Черчи
10
Баррето
77
Теро
9
Соу
9
Соу
77
Теро
3
Дайнелли
12
Цесар
12
Цесар
3
Дайнелли
31
Сампиризи
56
Хетемай
56
Хетемай
31
Сампиризи
7
Черчи
9
Жонатас
9
Жонатас
7
Черчи
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
Остались в запасе
Кьево
Торино
20
Виктор
АП
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Главный тренер
Эудженио Корини
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
20
Виктор
АП
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
49
Иван Проведель
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Остались в запасе
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Кьево - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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