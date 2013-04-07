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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кьево
Удинезе - Кьево: обзор матча 07 апреля 2013
Удинезе
07.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Кьево
20'
А. Ди Натале
25'
А. Ди Натале
85'
М. Бенатиа
35'
П. Папп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кьево
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Ди Натале
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Бенатиа
Пас отдал
А. Ди Натале
85'
84'
Замена
А. Палоски
️️️️
Л. Ригони
83'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
79'
Желтая карточка
Б. Цесар
76'
Желтая карточка
Н. Фрей
71'
Желтая карточка
Л. Ригони
67'
Замена
А. Стоян
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
М. Бенатиа
62'
Желтая карточка
Данило
62'
61'
Замена
Лусиано
️️️️
П. Папп
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Лаццари
60'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Майкосуэл
60'
45'
Желтая карточка
П. Папп
35'
ГОЛ! 2:1!
П. Папп
Пас отдал
Л. Ригони
31'
Желтая карточка
Б. Йокич
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Р. Перейра
25'
Желтая карточка
А. Ди Натале
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Кьево
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
10
Лусиано
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Бркич
5
Данило
8
Баста
6
Домицци
11
Силва
4
Бенатиа
25
Аллан
10
Лаццари
37
Перейра
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
3-2-3-2
1
Пуджиони
6
Папп
15
Ачерби
12
Цесар
21
Фрей
5
Йокич
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
31
Пеллисьер
77
Теро
10
Ди Натале
10
Зелински
10
Зелински
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
70
Майкосуэл
10
Лаццари
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Лаццари
6
Папп
10
Лусиано
10
Лусиано
6
Папп
30
Ригони
9
Палоски
9
Палоски
30
Ригони
11
Гуана
8
Стоян
8
Стоян
11
Гуана
Остались в запасе
Удинезе
Кьево
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
17
Фелипе Сеймур
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Удинезе - Кьево
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
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