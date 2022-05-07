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Анхель Монторо
Статистика
Анхель Монторо - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1988 (38), Валенсия
#19 | Защитник
180 см | 70 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
20
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 6
07.05.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 1
01.05.2022
Сельта
1' - 63'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
0 : 0
20.04.2022
Гранада
76' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 4
17.04.2022
Леванте
70' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
3 : 1
05.03.2022
Гранада
1' - 66'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 0
28.02.2022
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 4
19.02.2022
Вильярреал
1' - 74'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2022
Гранада
72' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 0
06.02.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0 : 2
23.01.2022
Осасуна
1' - 71'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
4 : 2
20.01.2022
Гранада
59' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
1 : 1
08.01.2022
Барселона
62' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Кадис
1 : 1
13.12.2021
Гранада
46' - 90'
88'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 2
26.11.2021
Гранада
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
1 : 4
21.11.2021
Реал
46' - 90'
62'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 0
06.11.2021
Гранада
1' - 78'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
1' - 71'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
28.10.2021
Хетафе
1' - 57'
45'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 1
22.10.2021
Гранада
83' - 90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 0
03.10.2021
Севилья
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
19' - 90'
89'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 3
23.09.2021
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
1 : 1
20.09.2021
Гранада
30' - 90'
40'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 2
13.09.2021
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
4 : 0
29.08.2021
Гранада
1' - 78'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
21.08.2021
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
0 : 0
16.08.2021
Гранада
62' - 90'
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