Гендиректор «Динамо» прояснил ситуацию с трансфером Мостового

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слухи о возможном подписании вингера «Зенита» Андрея Мостового.
– Как продвигаются переговоры с Андреем Мостовым – готово ли «Динамо» его развратить – так же, как в трактовке Степашина, «Зенит» развратил Тюкавина?
– Андрей Мостовой – игрок «Зенита». Переговоров с «Зенитом» мы не ведем и не вели.
- Рыночная стоимость футболиста – 3,5 миллиона евро.
- В новом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах «Зенита», суммарно проведя на поле 80 минут.
- У Мостового контракт с действующим чемпионом РПЛ до следующего лета.
- Сообщалось, что им интересуются «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
Источник: «РБ Спорт»