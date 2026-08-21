Гендиректор «Динамо» прояснил ситуацию с трансфером Мостового

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слухи о возможном подписании вингера «Зенита» Андрея Мостового.

– Как продвигаются переговоры с Андреем Мостовым – готово ли «Динамо» его развратить – так же, как в трактовке Степашина, «Зенит» развратил Тюкавина?

– Андрей Мостовой – игрок «Зенита». Переговоров с «Зенитом» мы не ведем и не вели.