Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лоссеми Карабуе
Статистика
Лоссеми Карабуе - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1988 (38), Париж
#24 | Полузащитник
170 см | 70 кг
Франция | Буркина-Фасо
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Труа
32
0
2
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
1 : 1
14.05.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
1 : 0
07.05.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
2 : 4
30.04.2016
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
4 : 1
24.04.2016
Труа
70' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Труа
2 : 1
16.04.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сент-Этьен
1 : 0
09.04.2016
Труа
1' - 78'
Франция. Лига 1, 32 тур
Труа
0 : 1
02.04.2016
Анжер
29' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Труа
0 : 9
13.03.2016
ПСЖ
64' - 74'
74'
Франция. Лига 1, 28 тур
Труа
0 : 1
27.02.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
3 : 1
20.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2 : 3
13.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бастия
2 : 0
06.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Генгам
4 : 0
03.02.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 1
30.01.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1 : 3
23.01.2016
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Труа
2 : 4
16.01.2016
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
4 : 1
09.01.2016
Труа
45' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
0 : 0
19.12.2015
Монако
59' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 1
12.12.2015
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
0 : 3
02.12.2015
Тулуза
1' - 54'
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
4 : 1
28.11.2015
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
21.11.2015
Лилль
74' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
4 : 1
07.11.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
0 : 1
31.10.2015
Лион
23' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Бордо
1 : 0
25.10.2015
Труа
79' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
3 : 0
17.10.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
0 : 1
03.10.2015
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
26.09.2015
Труа
1' - 90'
23'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
0 : 1
23.09.2015
Сент-Этьен
1' - 65'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
1 : 0
19.09.2015
Труа
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 5 тур
Труа
1 : 3
12.09.2015
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
6 : 0
23.08.2015
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Труа
3 : 3
15.08.2015
Ницца
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
0 : 0
08.08.2015
Газелек
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
2
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
4
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
4
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
3
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
5
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
3
Видео
Сборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
18
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+