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Джакопо Сала
Статистика
Джакопо Сала - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 1991 (34), Бергамо
#7 | Полузащитник
184 см | 75 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
04.06.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
0 : 4
27.05.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
3 : 2
03.05.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
0 : 2
28.04.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 1
22.04.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
0 : 3
14.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
1 : 1
02.04.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1 : 0
17.03.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Специя
0 : 0
05.03.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 2
26.02.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 0
27.01.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Специя
0 : 2
22.01.2023
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 1
15.01.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Специя
0 : 0
08.01.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Специя
2 : 2
04.01.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 2
13.11.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1 : 1
08.11.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2 : 1
05.11.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
1 : 2
30.10.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
1 : 0
22.10.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
2 : 2
16.10.2022
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
1 : 0
10.09.2022
Специя
81' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Специя
2 : 2
04.09.2022
Болонья
88' - 90'
90'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 0
31.08.2022
Специя
72' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
2 : 2
27.08.2022
Сассуоло
78' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
1' - 67'
Италия. Серия А, 1 тур
Специя
1 : 0
14.08.2022
Эмполи
90' - 90'
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