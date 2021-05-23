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Марко Пароло
Статистика
Марко Пароло - статистика
Завершил карьеру
25 января 1985 (41), Галларате
#16 | Полузащитник
186 см | 82 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Суперкубок Италии 2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
17
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2 : 0
23.05.2021
Лацио
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0 : 0
18.05.2021
Торино
76' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2 : 0
15.05.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 0
12.05.2021
Парма
1' - 73'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2 : 0
08.05.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
82' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3 : 0
26.04.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5 : 2
22.04.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5 : 3
18.04.2021
Беневенто
57' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
03.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0 : 1
21.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
3 : 2
12.03.2021
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 1
06.03.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 1
14.02.2021
Лацио
46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2021
Кальяри
82' - 90'
87'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 3
31.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
24.01.2021
Сассуоло
67' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 0
15.01.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 2
10.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 1
06.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1 : 1
15.12.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 2
12.12.2020
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1 : 2
05.12.2020
Лацио
77' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 3
29.11.2020
Удинезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
1' - 46'
21'
45'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1 : 1
08.11.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 4
01.11.2020
Лацио
1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2020
Болонья
79' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3 : 0
17.10.2020
Лацио
1' - 46'
12'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 1
04.10.2020
Интер
46' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 4
30.09.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
26.09.2020
Лацио
89' - 90'
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