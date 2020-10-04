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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 04 октября 2020
Лацио
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Интер
55'
С. Милинкович-Савич
30'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
Патрик
86'
86'
Красная карточка
С. Сенси
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
80'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
80'
79'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Шкриньяр
79'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
78'
Желтая карточка
Э. Янг
73'
Замена
М. Брозович
️️️️
А. Видаль
70'
Желтая карточка
А. Видаль
Красная карточка
Ч. Иммобиле
69'
68'
Замена
Э. Янг
️️️️
И. Перишич
67'
Замена
С. Сенси
️️️️
Р. Гальярдини
ГОЛ! 1:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Ачерби
55'
Замена
М. Пароло
️️️️
Баштуш
46'
42'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Желтая карточка
М. Фарес
37'
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Марушич
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
И. Перишич
Замена
Баштуш
️️️️
Ш. Раду
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
4-3-1-2
1
Ханданович
2
Хакими
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
23
Барелла
21
Гальярдини
23
Видаль
5
Перишич
10
Мартинес
9
Лукаку
26
Раду
15
Баштуш
15
Баштуш
26
Раду
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
Баштуш
16
Пароло
16
Пароло
Баштуш
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
77
Марушич
93
Фарес
93
Фарес
77
Марушич
5
Перишич
15
Янг
15
Янг
5
Перишич
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
23
Видаль
77
Брозович
77
Брозович
23
Видаль
21
Гальярдини
8
Сенси
8
Сенси
21
Гальярдини
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Лацио
Интер
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Интер
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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