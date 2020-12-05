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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Лацио
Специя - Лацио: обзор матча 05 декабря 2020
Специя
05.12.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
64'
М. Нзола
15'
Ч. Иммобиле
33'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Лацио
Замена
Д. Мастину
️️️️
М. Нзола
90'
+1
89'
Замена
У. Худт
️️️️
Л. Фелипе
85'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
Желтая карточка
М. Риччи
82'
77'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
77'
Замена
М. Пароло
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
А. Дейола
️️️️
Д. Маджоре
65'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Фариас
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Нзола
64'
60'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Альберто
59'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Р. Маркицца
️️️️
С. Бастони
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
Ю. Хабот
32'
Желтая карточка
С. Бастони
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
Джузеппе Мастину
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-1-3-2-1
49
Проведель
19
Терци
24
Хабот
4
Феррер
27
Риччи
10
Бастони
24
Эстевес
18
Маджоре
17
Фариас
11
Гьяси
18
Нзола
3-2-2-2-1
25
Рейна
26
Раду
5
Фелипе
15
Ачерби
29
Лаццари
77
Марушич
6
Лейва
22
Милинкович-Савич
8
Перейра
18
Альберто
9
Иммобиле
17
Фариас
7
Агудело
7
Агудело
17
Фариас
10
Бастони
5
Маркицца
5
Маркицца
10
Бастони
18
Нзола
18
Мастину
18
Мастину
18
Нзола
18
Маджоре
14
Дейола
14
Дейола
18
Маджоре
5
Фелипе
29
Худт
29
Худт
5
Фелипе
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
16
Пароло
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
18
Альберто
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
Остались в запасе
Специя
Лацио
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
22
Титас Крапикас
ВР
77
Рафаэль
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Остались в запасе
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Специя - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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