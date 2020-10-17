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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лацио
Сампдория - Лацио: обзор матча 17 октября 2020
Сампдория
17.10.2020, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
32'
Ф. Квальярелла
41'
Т. Ауджелло
74'
М. Дамсгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лацио
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Квальярелла
79'
Замена
М. Лери
️️️️
А. Кандрева
79'
76'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 3:0!
М. Дамсгор
Пас отдал
В. Верре
74'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Я. Янкто
68'
Желтая карточка
М. Торсбю
64'
59'
Замена
В. Мурики
️️️️
Ф. Кайседо
59'
Замена
Д. Вавро
️️️️
У. Худт
Замена
А. Силва
️️️️
А. Экдаль
57'
Замена
В. Верре
️️️️
Г. Рамирес
57'
46'
Замена
М. Фарес
️️️️
Д. Андерсон
46'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Пароло
44'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Г. Рамирес
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Ауджелло
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Т. Ауджелло
32'
12'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
0
Mattia Novella
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
4
Йошида
3
Ауджелло
26
Тонелли
21
Янкто
2
Торсбю
8
Экдаль
87
Кандрева
11
Рамирес
27
Квальярелла
4-3-1-2
1
Стракоша
33
Андерсон
29
Худт
15
Ачерби
4
Патрик
6
Лейва
16
Пароло
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
32
Корреа
10
Кайседо
87
Кандрева
7
Лери
7
Лери
87
Кандрева
8
Экдаль
15
Силва
15
Силва
8
Экдаль
11
Рамирес
26
Верре
26
Верре
11
Рамирес
21
Янкто
24
Дамсгор
24
Дамсгор
21
Янкто
27
Квальярелла
17
Кейта
17
Кейта
27
Квальярелла
29
Худт
3
Вавро
3
Вавро
29
Худт
16
Пароло
77
Марушич
77
Марушич
16
Пароло
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
33
Андерсон
93
Фарес
93
Фарес
33
Андерсон
10
Кайседо
19
Мурики
19
Мурики
10
Кайседо
Остались в запасе
Сампдория
Лацио
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
0
Mattia Novella
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
0
Mattia Novella
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
25
Пепе Рейна
ВР
71
Марко Алия
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сампдория - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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