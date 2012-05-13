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Франческо Антониоли
Статистика
Франческо Антониоли - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1969 (57)
#1 | Вратарь
187 см | 84 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
30
-48
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Чезена
2 : 3
13.05.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Новара
3 : 0
06.05.2012
Чезена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 36 тур
Чезена
0 : 1
02.05.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 1
29.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
0 : 1
25.04.2012
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 1
11.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Чезена
0 : 0
07.04.2012
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Чезена
2 : 2
25.03.2012
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
3 : 0
18.03.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Чезена
0 : 2
11.03.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0 : 0
07.03.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 0
26.02.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1 : 3
19.02.2012
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
09.02.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
0 : 0
01.02.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Чезена
0 : 1
29.01.2012
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
5 : 1
21.01.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Чезена
3 : 1
15.01.2012
Новара
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
4 : 1
08.01.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4 : 1
21.12.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Чезена
0 : 1
18.12.2011
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
2 : 0
04.12.2011
Чезена
1' - 82'
82'
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
2 : 0
27.11.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
0 : 1
20.11.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2 : 0
30.10.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
1 : 1
26.10.2011
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сиена
2 : 0
23.10.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Чезена
0 : 0
16.10.2011
Фиорентина
1' - 90'
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