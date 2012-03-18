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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Чезена
Кальяри - Чезена: обзор матча 18 марта 2012
Кальяри
18.03.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Чезена
14'
М. Пинилья
45'
М. Пинилья (П)
57'
М. Пинилья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Чезена
Замена
Г. Перицо
️️️️
Р. Наингголан
Вторая желтая
М. Росси
Замена
С. Дель Неро
️️️️
А. Муту
Замена
Х. Ларривей
️️️️
М. Пинилья
Замена
Д. Джокович
️️️️
М. Сантана
Вторая желтая
Д. Колуччи
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Пинилья
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
Т. Рибейро
Замена
Д. Малонга
️️️️
Т. Арригони
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Пинилья
Желтая карточка
Д. Колуччи
Желтая карточка
М. Канини
ГОЛ! 1:0!
М. Пинилья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Доминик Малонга
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
8
Экдаль
5
Конти
7
Коссу
51
Пинилья
19
Рибейро
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
13
Росси
18
Морас
6
Лауро
16
Пароло
29
Мартиньо
18
Колуччи
11
Сантана
12
Муту
24
Арригони
44
Наингголан
24
Перицо
24
Перицо
44
Наингголан
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
51
Пинилья
11
Ларривей
11
Ларривей
51
Пинилья
11
Сантана
88
Джокович
88
Джокович
11
Сантана
24
Арригони
24
Малонга
24
Малонга
24
Арригони
12
Муту
31
Дель Неро
31
Дель Неро
12
Муту
Остались в запасе
Кальяри
Чезена
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Кальяри - Чезена
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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