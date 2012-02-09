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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Чезена
Лацио - Чезена: обзор матча 09 февраля 2012
Лацио
09.02.2012, четверг, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 2
Завершен
Чезена
53'
Эрнанес
61'
С. Лулич
63'
Л. Козак
13'
А. Муту
35'
В. Яквинта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Чезена
Желтая карточка
В. Реннелла
Желтая карточка
Л. Козак
Замена
Л. Скалони
️️️️
Л. Козак
Желтая карточка
А. Муту
Желтая карточка
С. Дель Неро
Замена
Р. Гуана
️️️️
М. Сантана
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Д. Пудил
ГОЛ! 3:2!
Л. Козак
Пас отдал
Д. Бьява
Желтая карточка
Д. Комотто
ГОЛ! 2:2!
С. Лулич
Пас отдал
Л. Козак
Замена
В. Реннелла
️️️️
В. Яквинта
ГОЛ! 1:2!
Эрнанес
Пас отдал
М. Клозе
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Яквинта
Желтая карточка
Матузалем
Красная карточка
А. Конко
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Муту
Пас отдал
В. Яквинта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
6
Дзаури
20
Бьява
25
Конко
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
27
Матузалем
87
Кандрева
10
Эрнанес
11
Клозе
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
36
Пудил
4
Родригес
6
Лауро
77
Чеккарелли
18
Колуччи
16
Пароло
11
Сантана
19
Яквинта
12
Муту
Козак
5
Скалони
5
Скалони
Козак
87
Кандрева
18
Козак
18
Козак
87
Кандрева
11
Сантана
11
Гуана
11
Гуана
11
Сантана
36
Пудил
31
Дель Неро
31
Дель Неро
36
Пудил
19
Яквинта
8
Реннелла
8
Реннелла
19
Яквинта
Остались в запасе
Лацио
Чезена
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
11
Антонио Роцци
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Лацио - Чезена
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
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