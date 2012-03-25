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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Парма
Чезена - Парма: обзор матча 25 марта 2012
Чезена
25.03.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Парма
46'
М. Сантана
53'
С. Дель Неро
40'
С. Флоккари
61'
Г. Палетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Парма
Замена
Ф. Маркес
️️️️
М. Гобби
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Й. Беналуан
️️️️
Д. Комотто
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Д. Джокович
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Биабиани
Замена
Д. Джокович
️️️️
С. Дель Неро
ГОЛ! 2:2!
Г. Палетта
Пас отдал
Д. Биабиани
Желтая карточка
В. Морас
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Д. Мусаччи
ГОЛ! 2:1!
С. Дель Неро
Пас отдал
Р. Мартиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Сантана
ГОЛ! 0:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Джовинко
Желтая карточка
Г. Палетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
10
Хайме Вальдес
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЛП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
18
Массимо Гобби
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-2-4
1
Антониоли
18
Морас
4
Родригес
36
Пудил
16
Комотто
11
Сантана
29
Мартиньо
31
Дель Неро
24
Арригони
12
Муту
24
Малонга
4-4-2
83
Миранте
27
Сантакроче
6
Лукарелли
29
Палетта
10
Вальдес
14
Биабиани
22
Мусаччи
18
Гобби
14
Галлоппа
10
Флоккари
21
Джовинко
16
Комотто
29
Беналуан
29
Беналуан
16
Комотто
31
Дель Неро
88
Джокович
88
Джокович
31
Дель Неро
11
Сантана
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
11
Сантана
14
Биабиани
80
Валиани
80
Валиани
14
Биабиани
18
Гобби
0
Маркес
0
Маркес
18
Гобби
22
Мусаччи
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
22
Мусаччи
Остались в запасе
Чезена
Парма
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Чезена - Парма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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