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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Чезена
Лечче - Чезена: обзор матча 01 апреля 2012
Лечче
01.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Чезена
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Джокович
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Замена
С. Дель Неро
️️️️
М. Сантана
Замена
Д. Корвиа
️️️️
М. Блази
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
В. Реннелла
️️️️
Д. Малонга
Желтая карточка
Д. Пудил
Желтая карточка
А. Муту
Замена
Д. Джокович
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
В. Божинов
️️️️
Л. Муриэль
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Д. Дельвеккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
13
Мильонико
4
Томович
30
Оддо
26
Блази
29
Джиакомацци
82
Дельвеккио
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
10
Муриэль
4-3-3
1
Антониоли
16
Комотто
36
Пудил
5
фон Берген
18
Морас
29
Мартиньо
18
Колуччи
11
Сантана
12
Муту
24
Малонга
24
Арригони
82
Дельвеккио
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
82
Дельвеккио
10
Муриэль
86
Божинов
86
Божинов
10
Муриэль
26
Блази
9
Корвиа
9
Корвиа
26
Блази
29
Мартиньо
88
Джокович
88
Джокович
29
Мартиньо
24
Малонга
8
Реннелла
8
Реннелла
24
Малонга
11
Сантана
31
Дель Неро
31
Дель Неро
11
Сантана
Остались в запасе
Лечче
Чезена
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Главный тренер
Серсе Косми
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
3
Лука Ди Маттео
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Лечче - Чезена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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