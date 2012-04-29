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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Чезена
Интер - Чезена: обзор матча 29 апреля 2012
Интер
29.04.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Чезена
59'
С. фон Берген (АГ)
72'
М. Сарате
57'
Л. Чеккарелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Чезена
Замена
Д. Джокович
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
А. Поли
️️️️
У. Снейдер
Замена
Д. Джокович
️️️️
А. Муту
ГОЛ! 2:1!
М. Сарате
Пас отдал
Ф. Гуарин
Замена
М. Сарате
️️️️
Р. Альварес
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
М. Сантана
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. фон Берген
ГОЛ! 0:1!
Л. Чеккарелли
Пас отдал
Г. Родригес
Желтая карточка
Й. Беналуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
11
Рикардо Альварес
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
13
Фреди Гуарин
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
12
Адриан Муту
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
11
Марио Сантана
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
0
Николо Лолли
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
4-3-2-1
12
Кастеллацци
5
Нагатомо
13
Раноккия
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
10
Оби
13
Гуарин
11
Альварес
10
Снейдер
11
Паццини
3-5-2
1
Антониоли
4
Родригес
5
фон Берген
29
Беналуан
77
Чеккарелли
16
Пароло
12
Муту
11
Гуана
16
Комотто
11
Сантана
19
Яквинта
10
Снейдер
15
Поли
15
Поли
10
Снейдер
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
11
Альварес
9
Сарате
9
Сарате
11
Альварес
16
Комотто
29
Мартиньо
29
Мартиньо
16
Комотто
12
Муту
88
Джокович
88
Джокович
12
Муту
Остались в запасе
Интер
Чезена
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
0
Николо Лолли
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Диего Форлан
ЦФ
Остались в запасе
0
Николо Лолли
ЦФ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Интер - Чезена
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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