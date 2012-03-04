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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Чезена
Фиорентина - Чезена: обзор матча 04 марта 2012
Фиорентина
04.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
61'
В. Морас (АГ)
74'
М. Настасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Чезена
+2
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Т. Арригони
️️️️
М. Пароло
ГОЛ! 2:0!
М. Настасич
Пас отдал
Ч. Натали
Замена
В. Реннелла
️️️️
Р. Мартиньо
Желтая карточка
А. Лаццари
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Морас
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Дель Неро
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Салифу
Замена
А. Черчи
️️️️
С. Йоветич
20'
Желтая карточка
Амаури
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЛП
20
Амиду Салифу
ЦП
21
Мануэль Паскуаль
ЦП
6
Маттиа Кассани
ПП
11
Амаури
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
18
Вангелис Морас
ЛЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
31
Симоне Дель Неро
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
16
Джанлука Комотто
ПП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Томмазо Арригони
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
5
Гамберини
14
Натали
22
Настасич
18
Монтоливо
10
Лаццари
20
Салифу
21
Паскуаль
6
Кассани
9
Йоветич
11
Амаури
4-4-2
1
Антониоли
4
Родригес
18
Колуччи
13
Росси
18
Морас
16
Комотто
31
Дель Неро
16
Пароло
11
Сантана
19
Яквинта
29
Мартиньо
20
Салифу
11
Варгас
11
Варгас
20
Салифу
9
Йоветич
7
Черчи
7
Черчи
9
Йоветич
16
Пароло
24
Арригони
24
Арригони
16
Пароло
31
Дель Неро
55
Мартинес
55
Мартинес
31
Дель Неро
29
Мартиньо
8
Реннелла
8
Реннелла
29
Мартиньо
Остались в запасе
Фиорентина
Чезена
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Делио Росси
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Лука Чеккарелли
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Фиорентина - Чезена
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
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