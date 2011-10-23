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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Чезена
Сиена - Чезена: обзор матча 23 октября 2011
Сиена
23.10.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
9'
П. Гонсалес
53'
Э. Калайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Чезена
Замена
Д. Джокович
️️️️
Э. Богдани
Замена
М. Контини
️️️️
Д. Маннини
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
С. Вергассола
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
Г. Анджелла
️️️️
П. Гонсалес
Замена
М. Ливайя
️️️️
Р. Гуана
ГОЛ! 2:0!
Э. Калайо
Замена
Д. Малонга
️️️️
А. Геззаль
Желтая карточка
Л. Россеттини
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалес
Пас отдал
А. Гацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
4-3-3
23
Бркич
36
Дель Гроссо
13
Россеттини
19
Терци
2
Витьелло
70
Маннини
10
Д'Агостино
14
Гацци
20
Бриенца
18
Гонсалес
16
Калайо
3-4-3
1
Антониоли
4
Родригес
5
фон Берген
6
Лауро
87
Кандрева
16
Пароло
11
Гуана
77
Чеккарелли
23
Эдер
81
Богдани
5
Геззаль
70
Маннини
15
Контини
15
Контини
70
Маннини
18
Гонсалес
33
Анджелла
33
Анджелла
18
Гонсалес
10
Д'Агостино
8
Вергассола
8
Вергассола
10
Д'Агостино
81
Богдани
88
Джокович
88
Джокович
81
Богдани
11
Гуана
10
Ливайя
10
Ливайя
11
Гуана
5
Геззаль
24
Малонга
24
Малонга
5
Геззаль
Остались в запасе
Сиена
Чезена
12
Симоне Фарелли
ВР
9
Марсело Ларрондо
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
9
Марсело Ларрондо
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Сиена - Чезена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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