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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Аталанта
Чезена - Аталанта: обзор матча 29 января 2012
Чезена
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
76'
М. Росси (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Аталанта
Замена
К. Кармона
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
Р. Гуана
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
С. Тирибокки
️️️️
Г. Марилунго
Вторая желтая
Х. Денис
Желтая карточка
К. Раймонди
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Росси
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
В. Реннелла
Замена
М. Ферри
️️️️
Ф. Пелузо
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
В. Реннелла
Желтая карточка
Х. Денис
Желтая карточка
С. Падоин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
18
Морас
13
Росси
5
фон Берген
16
Комотто
16
Пароло
18
Колуччи
11
Гуана
77
Чеккарелли
8
Реннелла
12
Муту
4-4-2
47
Консильи
77
Раймонди
17
Луккини
13
Пелузо
2
Стендардо
8
Чигарини
18
Скелотто
10
Моралес
19
Падоин
19
Денис
19
Марилунго
8
Реннелла
29
Мартиньо
29
Мартиньо
8
Реннелла
8
Реннелла
81
Богдани
81
Богдани
8
Реннелла
77
Чеккарелли
55
Мартинес
55
Мартинес
77
Чеккарелли
13
Пелузо
29
Ферри
29
Ферри
13
Пелузо
10
Моралес
14
Кармона
14
Кармона
10
Моралес
19
Марилунго
90
Тирибокки
90
Тирибокки
19
Марилунго
Остались в запасе
Чезена
Аталанта
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Чезена - Аталанта
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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