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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Кальяри
Чезена - Кальяри: обзор матча 26 октября 2011
Чезена
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
45+2'
А. Кандрева (П)
20'
Нене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Кальяри
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Нене
Замена
Д. Малонга
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Л. Чеккарелли
️️️️
Д. Комотто
Желтая карточка
Д. Конти
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
Р. Сампайо
️️️️
Д. Бьондини
Замена
Э. Богдани
️️️️
А. Геззаль
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Т. Рибейро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кандрева
+2
Желтая карточка
М. Канини
Желтая карточка
Р. Наингголан
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Нене
Желтая карточка
Р. Гуана
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
35
Руи Сампайо
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-3
1
Антониоли
6
Лауро
5
фон Берген
4
Родригес
16
Комотто
11
Гуана
16
Пароло
87
Кандрева
55
Мартинес
23
Эдер
5
Геззаль
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
8
Бьондини
5
Конти
7
Коссу
19
Рибейро
7
Нене
16
Комотто
77
Чеккарелли
77
Чеккарелли
16
Комотто
5
Геззаль
81
Богдани
81
Богдани
5
Геззаль
55
Мартинес
24
Малонга
24
Малонга
55
Мартинес
8
Бьондини
35
Сампайо
35
Сампайо
8
Бьондини
7
Нене
8
Ибарбо
8
Ибарбо
7
Нене
19
Рибейро
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Рибейро
Остались в запасе
Чезена
Кальяри
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
88
Давид Меца
ОП
88
Дамьян Джокович
ЦП
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Статистика матча Чезена - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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