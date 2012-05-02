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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Удинезе
Чезена - Удинезе: обзор матча 02 мая 2012
Чезена
02.05.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
4'
Д. Фаббрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Удинезе
Замена
Ф. Урсо
️️️️
Т. Арригони
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
М. Филиппи
️️️️
Л. Чеккарелли
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
Р. Гуана
Замена
Д. Малонга
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
С. фон Берген
20'
Желтая карточка
М. Домицци
ГОЛ! 0:1!
Д. Фаббрини
Пас отдал
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЛП
12
Адриан Муту
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
30
Франческо Урсо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
93
Маттиа Филиппи
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-5-2
30
Равалья
18
Морас
5
фон Берген
29
Беналуан
88
Джокович
12
Муту
11
Гуана
29
Мартиньо
77
Чеккарелли
24
Арригони
8
Реннелла
3-4-2-1
1
Ханданович
6
Домицци
35
Кода
5
Данило
8
Баста
26
Паскуале
3
Пинци
27
Асамоа
37
Перейра
31
Фаббрини
10
Ди Натале
77
Чеккарелли
93
Филиппи
93
Филиппи
77
Чеккарелли
24
Арригони
30
Урсо
30
Урсо
24
Арригони
12
Муту
24
Малонга
24
Малонга
12
Муту
31
Фаббрини
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
31
Фаббрини
Остались в запасе
Чезена
Удинезе
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
1
Франческо Антониоли
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Чезена - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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