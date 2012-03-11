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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Сиена
Чезена - Сиена: обзор матча 11 марта 2012
Чезена
11.03.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Сиена
75'
Ф. Бриенца
81'
Э. Богдани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Сиена
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Д. Джокович
️️️️
Т. Арригони
ГОЛ! 0:2!
Э. Богдани
Пас отдал
Ф. Бриенца
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
Замена
Анжело
️️️️
Э. Калайо
Пенальти не реализован!
К. Терци
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бриенца
Пас отдал
К. Терци
Красная карточка
Л. Чеккарелли
Замена
Э. Богдани
️️️️
М. Дестро
Замена
В. Реннелла
️️️️
Д. Малонга
Замена
Д. Маннини
️️️️
Л. Джорджи
Желтая карточка
Т. Арригони
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
30
Франческо Урсо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
6
Анжело
ПП
23
Паоло Гросси
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
3-4-3
1
Антониоли
13
Росси
4
Родригес
18
Морас
11
Сантана
29
Мартиньо
18
Колуччи
77
Чеккарелли
24
Арригони
24
Малонга
55
Мартинес
4-3-3
25
Пеголо
2
Витьелло
19
Терци
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
10
Джорджи
8
Вергассола
14
Гацци
20
Бриенца
16
Калайо
21
Дестро
24
Арригони
88
Джокович
88
Джокович
24
Арригони
55
Мартинес
31
Дель Неро
31
Дель Неро
55
Мартинес
24
Малонга
8
Реннелла
8
Реннелла
24
Малонга
10
Джорджи
70
Маннини
70
Маннини
10
Джорджи
16
Калайо
6
Анжело
6
Анжело
16
Калайо
21
Дестро
81
Богдани
81
Богдани
21
Дестро
Остались в запасе
Чезена
Сиена
30
Франческо Урсо
ЦП
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
30
Франческо Урсо
ЦП
30
Никола Равалья
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Чезена - Сиена
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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