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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Милан
Чезена - Милан: обзор матча 19 февраля 2012
Чезена
19.02.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Милан
64'
Д. Пудил
31'
С. Мунтари
35'
У. Эмануэльсон
56'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Милан
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Лопес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Сантана
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
Замена
Р. Гуана
️️️️
Д. Колуччи
Травма
У. Эмануэльсон
Желтая карточка
Д. Колуччи
ГОЛ! 1:3!
Д. Пудил
Желтая карточка
А. Муту
ГОЛ! 0:3!
Робиньо
Пас отдал
И. Абате
Замена
М. ван Боммел
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 0:2!
У. Эмануэльсон
Пас отдал
Робиньо
ГОЛ! 0:1!
С. Мунтари
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Й. Беналуан
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
16
Джанлука Комотто
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
36
Даниэл Пудил
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Диаманти
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
11
Роберто Гуана
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
13
Росси
29
Беналуан
4
Родригес
11
Сантана
18
Колуччи
36
Пудил
16
Пароло
12
Муту
19
Яквинта
4-4-1-1
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
23
Бонера
15
Месба
23
Ночерино
90
Амброзини
18
Эмануэльсон
4
Мунтари
70
Робиньо
11
Лопес
18
Колуччи
11
Гуана
11
Гуана
18
Колуччи
11
Сантана
55
Мартинес
55
Мартинес
11
Сантана
90
Амброзини
6
ван Боммел
6
ван Боммел
90
Амброзини
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
11
Лопес
9
Индзаги
9
Индзаги
11
Лопес
Остались в запасе
Чезена
Милан
30
Никола Равалья
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Диаманти
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
Главный тренер
Алессандро Диаманти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Чезена - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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