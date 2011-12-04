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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Чезена
Ювентус - Чезена: обзор матча 04 декабря 2011
Ювентус
04.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 0
Завершен
Чезена
73'
К. Маркизио
83'
А. Видаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Чезена
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Видаль
Красная карточка
Ф. Антониоли
Замена
Эдер
️️️️
Д. Малонга
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Мартиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Видаль
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Дель Пьеро
Травма
А. Дель Пьеро
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
М. Вучинич
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Матри
Замена
Д. Малонга
️️️️
Э. Богдани
Желтая карточка
М. Росси
15'
Желтая карточка
А. Геззаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Симоне Пепе
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
6
Маурицио Лауро
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Чезена
27
Алекс Кальдерони
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
24
Пациенца
23
Видаль
3
Пепе
10
Маркизио
9
Вучинич
21
Матри
4-4-2
1
Антониоли
4
Родригес
13
Росси
5
фон Берген
6
Лауро
5
Геззаль
11
Гуана
29
Мартиньо
16
Пароло
12
Муту
81
Богдани
Дель Пьеро
15
Джаккерини
15
Джаккерини
Дель Пьеро
21
Матри
27
Квальярелла
27
Квальярелла
21
Матри
9
Вучинич
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
9
Вучинич
29
Мартиньо
87
Кандрева
87
Кандрева
29
Мартиньо
81
Богдани
24
Малонга
24
Малонга
81
Богдани
Малонга
23
Эдер
23
Эдер
Малонга
Остались в запасе
Ювентус
Чезена
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
17
Милош Красич
ПП
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
27
Алекс Кальдерони
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Ювентус - Чезена
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:55 (прямая)
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